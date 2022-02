Résultats financiers 2021. Crédit du Maroc tire son épingle du jeu

Crédit du Maroc vient de dévoiler ses performances au terme de l’exercice 2021. Il en ressort que le résultat net part du groupe (RNPG) a enregistré une hausse de près de 230% à 627,4 millions de DH, bénéficiant d’une bonne dynamique commerciale et d’une amélioration du coût du risque. Le produit net bancaire (PNB) consolidé est en progression de 3,3% à fin 2021, à plus de 2,4 milliards de DH, avec une hausse particulière de 6% durant le 4e trimestre 2021 comparé à la même période de 2020.

Cette performance est attribuée à une hausse de 5,1% de la marge nette d’intérêt et à une évolution de 2% de la marge sur commissions. Concernant le résultat des opérations de marché, il est en repli de 7,6%, principalement lié à l’activité obligataire, impacté par un contexte peu favorable aux marchés de taux. On note aussi une reprise de l’activité de bancassurance. Ainsi, les primes d’assurance non-vie sont en hausse de 0,8 %, portées notamment par les produits dommage. Selon le top management, ces bonnes performances sont le fruit d’une banque qui se transforme en profondeur.

En effet, Crédit du Maroc a mis en branle une stratégie de transformation depuis quelques annees. Digitalisation, nouveau Core banking system, nouveau format d’agence, satisfaction client érigée en priorité (3e meilleur indice) et amélioration du parcours client… Ce plan porte la nouvelle vision du groupe bancaire. « L’année 2021 a été un grand cru en termes de performances commerciales et financières», souligne Bernard Muselet, président de directoire du Crédit du Maroc.

Le top management fait remarquer que 2022 sera une année d’accélération du projet d’entreprise afin de répondre aux attentes des clients et des collaborateurs autour des priorités de la banque. « Il s’agit de la poursuite de la réalisation des quatre fondations pour la transformation de la banque, l’accélération du Projet Client dans les domaines de l’excellence relationnelle et de l’amélioration des parcours client, le renforcement du Projet Humain autour du nouveau modèle managérial et un engagement encore plus fort sur le Projet Sociétal en cohérence avec la stratégie du Royaume en termes de transition énergétique », assure Crédit du Maroc.