Retail Holding prend une participation au capital de RMK Holding

Retail Holding (Groupe Zouhair Bennani) et sa filiale Label’Vie prennent chacune une participation à hauteur de 4% au capital de RMK Holding, un acteur marocain opérant dans le domaine de la technologie.

Retail Holding (Groupe Zouhair Bennani) et RMK Holding (maison mère de M2M Group et de NAPS) signent un partenariat stratégique. Les deux acteurs marocains ont en effet convenu de développer des synergies pour doper leurs croissances respectives sur le marché national et à l’international également. Ainsi, en vertu du partenariat signé, Retail Holding et sa filiale Label’Vie prennent chacune une participation à hauteur de 4% au capital de RMK Holding, un acteur marocain opérant dans le domaine de la technologie.

Lire aussi| Efficacité énergétique : le Maroc renforce son arsenal législatif et réglementaire

Notons que l’objectif commun de ce partenariat est de combiner leurs expertises et capacités industrielles au sein d’une stratégie commune d’innovation digitale accélérée. Dans le détail, RMK Holding apportera ses expertises technologiques et ses programmes autour de la digitalisation et de la Business Intelligence. Et pour sa part, Retail Holding mettra sur la table son expérience métier et son savoir-faire dans les domaines de la grande distribution alimentaire moderne, des réseaux de commerce et des services de proximité.

Lire aussi| Maroc-Israël : les liaisons aériennes régulières vont s’établir prochainement

« Ces expertises combinées permettront l’apport aux utilisateurs finaux d’expériences digitalisées, fluides et innovantes, la facilitation de l’émergence de nouveaux modèles pour les services de proximité, la création de nouveaux écosystèmes numériques, ouverts et inclusifs, et la contribution au développement de l’inclusion financière », précisent les deux opérateurs. « Ce modèle de partenariat inédit dresse les bases d’une collaboration innovante entre Retail Holding et RMK Holding au service du développement durable du Maroc et de son rayonnement en Afrique et à l’international », concluent-ils.