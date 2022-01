Retail. Le Maroc, nouveau champion africain en 6ème position mondiale

Kearney, cabinet de conseil en gestion, vient de publier son classement des champions Retail au niveau mondial. Le Maroc est leader Africain, et trône en 6ème position suivi de l’Egypte et du Ghana. Le Maroc use de mesures favorables aux entreprises pour attirer les investissements étrangers et ceux du secteur privé. Fawaz Alhokair Company, un détaillant basé en Arabie Saoudite, prévoit de lancer son premier magasin Kiko Milano au Maroc cette année et prévoit 25 magasins dans les 10 prochaines années. U Express, la chaîne française de supermarchés de proximité, s’est développée en ouvrant un magasin marocain à Casablanca. Le groupe Labelvie, exploitant des magasins Carrefour, a ouvert 11 magasins cette année, dont un hypermarché Carrefour au premier semestre 2021. En 2020, le groupe, en partenariat avec Jumia Group, a initié des services de livraison à domicile avec des options de paiement flexibles.

Les ventes au détail représentent 12 % du PIB annuel et l’emploi dans le commerce de détail représente 12,8 % de l’emploi total, soit environ 1,2 million de personnes. Ces chiffres sont en deçà de la Vision Rawaj 2020 (lancée au début de l’année 2000), qui fixait comme objectif de porter la contribution du secteur du commerce de détail au PIB à 15 pour cent et de faire progresser la proportion du commerce de détail moderne par rapport à l’ensemble du commerce à 30 pour cent. La crise économique enduite par la situation sanitaire est l’un des principaux obstacles qui se sont dressés face à la concrétisation de cette vision.

L’essor du commerce électronique, qui devrait connaître une croissance d’environ 16 % d’ici 2025, a incité les détaillants traditionnels à renforcer leurs capacités numériques. Marjane Holding, le plus grand détaillant du Maroc, investit dans ses capacités de chaîne d’approvisionnement et crée un réseau plus agile et plus flexible, accélère sa transformation numérique en proposant des produits en ligne, et intègre davantage de fonctionnalités omnicanales.

Cette année, IKEA a annoncé un investissement de près de 400 millions de dirhams pour ouvrir un deuxième magasin. En 2021, Decathlon a ouvert son plus grand magasin africain à Casablanca (l’entreprise exploite déjà 16 points de vente au Maroc). Le magasin, qui s’étend sur près de 3 000 mètres carrés, propose des équipements et des vêtements pour plus de 60 sports différents, un Decath’Club (espace sportif pour les cours collectifs), un espace Pause Diet axé sur les produits nutritifs, et un Shop-in-Shop pour d’autres produits sportifs de grandes marques.

Le Maroc ambitionne de s’imposer comme une plate-forme commerciale et financière reliant l’Afrique et l’Europe. La France et l’Espagne demeurent les principales sources d’investissements directs étrangers. L’année dernière, le gouvernement a créé la commission interministérielle d’investissement « Mohammed VI Investment Fund » pour investir dans les infrastructures et développer le petit secteur privé. Dans une perspective de création d’emploi et de stimulation de l’économie pour les années à venir, la commission a également approuvé une enveloppe de 2,5 milliards de dollars destinée à soutenir 45 projets dans les domaines de l’énergie et des télécommunications et à encourager les investissements.