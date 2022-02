Retour des supporters dans les stades de foot à partir du 5 Mars

C’est une décision qui a été attendue par des millions de supporters. Après presque deux ans de huis clos, le Maroc s’apprête à retrouver le public dans les gradins.

Les supporters des clubs de football au Maroc ont appelé depuis plusieurs mois le gouvernement à la réouverture des stades afin d’accompagner la série des différents autres allégements liées à la pandémie. Après une série de réunions entre des fonctionnaires du ministère de l’Intérieur et des membres du Comité scientifique et technique afin d’étudier la possibilité de permettre aux supporters de retrouver progressivement les gradins afin soutenir leurs clubs préférés, le ministère de la jeunesse et des sports a annoncé le retour graduel des supporters.