Retour sur la visite de Wendy Sherman, numéro 2 du Département d’Etat américain

L’étape marocaine entre dans le cadre d’une tournée régionale qui aura également conduit Sherman en Turquie, en Espagne, en Algérie, et en Egypte. La responsable américaine qui a eu des consultations politiques avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita et qui a co-présidé avec lui une session du dialogue stratégique Maroc-États-Unis sur les questions politiques régionales, a « remercié » le Maroc, « un partenaire stable, exportateur de sécurité » pour son leadership en lien avec le Forum mondial de lutte contre le terrorisme et pour son « rôle de soutien » au sein de la Coalition mondiale pour vaincre le groupe terroriste Etat Islamique.

La sous-secrétaire d’Etat américaine Wendy Sherman a effectué une visite de travail au Maroc les 8 et 9 mars 2022. Durant son séjour dans le Royaume, cette dernière s’est entretenu le ministre Nasser Bourita. Elle a également prononcé un discours lors d’un événement de la Journée internationale de la femme mettant en vedette des entrepreneurs et des femmes d’affaires.

Sherman a évoqué, dans ce sens, la contribution du Royaume en tant que co-président de l’Africa Focus Group, un groupe de réflexion visant à adopter une approche prospective et stratégique face à la menace que représente l’EI, ainsi que l’accueil de la prochaine réunion ministérielle de la Coalition en mai, indique un communiqué conjoint ayant sanctionné cette session de dialogue stratégique. Elle a exprimé son appréciation pour le soutien continu du Royaume aux exercices militaires multilatéraux « African Lion ». La rencontre entre Bourita et Sherman a également constitué une occasion pour réitérer la volonté partagée de poursuivre la forte coopération pour vaincre les groupes terroristes, en l’occurrence Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) et l’EI.

Plusieurs constantes des relations Rabat-Washington, ont été réitérées lors des consultations bilatérales politiques entre Nasser Bourita et Wendy Sherman, notamment la question du Sahara, la relation avec Israël, la coopération, ou encore la paix dans la région. La réunion a été l’occasion de « réitérer l’attachement aux relations de longue date entre le Maroc et les États-Unis qui remontent au Traité de paix et d’amitié de 1787 », et les deux responsables ont souligné que le partenariat stratégique bilatéral entre le Maroc et les États-Unis est enraciné dans des intérêts mutuels et partagés concernant « la paix, la sécurité et la prospérité régionales ». La secrétaire adjointe a noté et souligné « le leadership du Roi Mohammed VI dans la promotion d’un programme de réforme de grande envergure » au Maroc, dans le cadre du Nouveau modèle de développement.

Lors de cette rencontre Bourita et Sherman ont exprimé leur ferme soutien à l’envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies, Staffan de Mistura, dans la conduite du processus politique pour le Sahara, sous les auspices de l’ONU, indique les deux parties dans un communiqué conjoint. La secrétaire d’État adjointe a noté que les États-Unis continuent de considérer le plan d’autonomie du Maroc comme « sérieux, crédible et réaliste », notant qu’elle permettrait de répondre aux aspirations des peuples de la région.

Le ministre des Affaires étrangères Bourita et la secrétaire adjointe Sherman ont également discuté d’une série de questions régionales, telles que la situation au Sahel, en Libye et en Ukraine. À cet égard, les deux diplomates ont réaffirmé l’importance du respect de l’intégrité territoriale, de la souveraineté et de l’unité nationale de tous les États membres des Nations Unies. Concernant la Libye, Wendy Sherman a salué le rôle positif et la contribution importante du Royaume pour soutenir les efforts de l’ONU dans le processus politique et l’accueil du dialogue intra-libyen. Les deux pays ont réaffirmé leur ferme attachement à la souveraineté, à l’indépendance, à l’intégrité territoriale et à l’unité nationale de la Libye, affirmant que des élections nationales doivent être organisées au plus vite.

Wendy Sherman est attendu, les 9 et 10 mars à Alger, où elle aura l’occasion d’aborder la question du Sahara avec le président Abdelmadjid Tebboune et le ministre des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra.