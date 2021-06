Retraite. Le Maroc dans le top 3 des meilleurs pays où s’installer pour les Français

Coût de la vie, logement, fiscalité, climat, santé, vie sociale, activité physique… Le Figaro a passé au crible les données de 17 pays prisés des retraités français.

Dans le top 3 de son classement figurent l’Espagne, la Grèce et le Maroc, rapporte Boursoroma.ma. Concernant l’Espagne, « le pays n’a aucun réel défaut » et se distingue par son coût de la vie et du logement bas, un climat agréable, une gastronomie et une scène culturelle reconnues. De leur côté, la Grèce et le Maroc jouissent de conditions fiscales avantageuses pour les retraités.

Viennent ensuite l’Île Maurice, le Portugal, l’Italie, les Pays-Bas, la Suisse, la Pologne et la Belgique.