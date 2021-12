Révolution digitale. Voici les tendances d’investissement prévues pour 2022

En 2021, le monde de l’investissement s’est remis du coup de massue de la pandémie et s’est démené pour regagner ce qu’il avait perdu en 2020, et même plus. Dans un retournement de situation, cette année a vu les investisseurs tourner à leur avantage pratiquement tous les handicaps et toutes les difficultés, en traçant avec audace de nouvelles voies d’investissement vers un monde d’opportunités.

Comment cette transformation affectera-t-elle notre mode de transaction en 2022 ? Examinons quelques méga-tendances qui sont susceptibles de façonner l’espace de négociation et d’investissement dans l’année à venir.

Investissement ESG (Environnement, société et gouvernance) ou l’investissement responsable

L’investissement durable a connu un boom sans précédent en 2020. La pandémie de Covid-19 s’est avérée être un catalyseur pour les investissements environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Au cours de chacun des trois premiers trimestres de 2021, les flux entrants ont été supérieurs à ceux du trimestre correspondant de l’année précédente. À l’échelle mondiale, les fonds durables ont déjà recueilli un montant record de 508 milliards de dollars d’investissements au cours des trois premiers trimestres de 2021, tandis que leurs actifs sous gestion ont atteint 3,9 milliards de dollars à la fin du mois de septembre.

Débarrassée d'une myriade de mythes et du scepticisme des investisseurs, la tendance est bien ancrée. L'ESG est devenu un thème clé dans l'espace d'investissement, à la fois en raison de la pandémie et de la réponse mondiale à celle-ci. De l'égalité entre les sexes et l'égalité raciale au réchauffement climatique et à l'énergie propre, tout est désormais abordé dans le cadre des questions ESG. Tout indique que cette tendance devrait se poursuivre sans relâche en 2022.

Les NFTs ou jetons non fongibles

C’est l’année où les jetons non fongibles (NFT) ont envahi le grand public. Des plateformes de médias sociaux aux médias financiers, il est impossible d’échapper aux discussions sur les NFT.

Les NFT sont des jetons de crypto-monnaie non fongibles – ce qui signifie que les jetons ne sont pas interchangeables, contrairement aux actifs fongibles comme la monnaie fiduciaire ou les bitcoins – qui fonctionnent sur un réseau blockchain, un grand registre numérique qui enregistre toutes les transactions en crypto-monnaie.

Plus tôt cette année, les NFT ont fait sensation dans le monde entier lorsque l’artiste Beeple a vendu son œuvre d’art, Everydays : The First 5000 Days, pour la somme astronomique de 69 millions de dollars. Cette vente a déclenché une manie des NFT qui a attiré 10,7 milliards de dollars d’investissements au troisième trimestre de 2021, selon les données de l’organisme de suivi du marché DappRadar.

Alors que les NFT se transforment en une industrie de plusieurs milliards de dollars, ils attirent les amateurs d’art et les chercheurs de souvenirs qui investissent des millions de dollars dans des créations numériques uniques. L’attrait des NFT en tant qu’actif d’investissement est devenu si irrésistible que même les célébrités de la musique, les stars du sport et les entreprises entrent dans le jeu, en tant qu’acheteurs et vendeurs de jetons numériques.

Au rythme actuel de croissance, le marché mondial des NFT devrait atteindre 80 milliards de dollars d’ici 2025. De toute évidence, les NFT sont là pour rester et leur popularité ne devrait pas faiblir au cours de l’année à venir.

L’investissement dans le Metaverse

Présenté comme la plus grande innovation technologique, le metaverse représente un changement sismique dans les domaines numériques que nous occupons. En tant qu’expression à la mode, le metaverse fait référence à une variété d’expériences, d’environnements et d’actifs virtuels qui ont gagné en popularité lors du passage au monde numérique dû à la pandémie. En termes simples, le metaverse est un cyberespace communautaire géant construit à l’intersection de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Il promet un monde immersif où des millions d’utilisateurs, ou leurs avatars numériques, peuvent participer à toute une série d’activités dans le cadre de leurs activités sociales, professionnelles et ludiques.

Si l’on en croit les Big Tech, le metaverse est l’avenir de l’internet. En octobre, Facebook a décidé de se rebaptiser Meta pour refléter son intérêt croissant pour le metavers. Microsoft, Walt Disney, Apple et Nike ont également investi des milliards de dollars dans la technologie des metavers, un marché qui devrait atteindre 800 milliards de dollars d’ici 2024, contre 500 milliards en 2021.

Encore à ses débuts, le metavers, pourrait constituer un bond en avant technologique comparable à la transformation du web, qui est passé de textes et d’images nus dans les années 90 à un endroit où l’on peut regarder des séries télévisées en boucle, acheter des produits alimentaires et des gadgets, et créer un poste de travail accessible de n’importe où dans le monde. Pour les investisseurs, 2022 pourrait être l’occasion d’entrer dans le vif du mouvement des metavers.

La nouvelle tendance des Memecoins

Dans le sillage du boom des crypto-monnaies, il existe une sous-catégorie d’altcoins qui génère de gros investissements. Ces jetons virtuels sont les memecoins, une catégorie de crypto-monnaies légères inspirées des memes, des blagues et des tendances de l’Internet. Selon CoinMarkatCap.com, il y a actuellement 124 memecoins en circulation, mais les deux memecoins inspirés des chiens, le dogecoin (Doge) et le Shiba Inu (Shib), restent les champions de cette catégorie.

Doge et Shib sont tous deux inspirés de la même race de chien, le Shiba Inu, et ont maintenant amassé un public suffisamment important pour placer les jetons parmi les 15 premières crypto-monnaies par capitalisation boursière, selon CoinMarketCap. Les milléniaux et les investisseurs de la génération Z se sont rués sur les monnaies de plaisanterie, envoûtés par un jeu à faible enjeu et à gains élevés, et la capitalisation boursière des memecoins comme Dogecoin et Shiba Inu a considérablement augmenté pour atteindre 23 milliards de dollars et 20 milliards de dollars, respectivement, au 22 décembre.

La popularité des memecoins est également attribuée aux fréquents éloges des célébrités dans les médias sociaux. Elon Musk, directeur général de Tesla, le rappeur Snoop Dogg, la star Gene Simmons et l’entrepreneur Mark Cuban sont quelques-uns des plus fervents supporters qui ont amplifié la visibilité et la désirabilité des memecoins.

Alors que les monnaies de divertissement sont considérées par beaucoup comme une source de soulagement comique pendant l’assaut du Covid-19, leur popularité et leur prix en constante augmentation indiquent que la communauté des investisseurs prend de plus en plus au sérieux les memecoins.

De plus, Elon Musk n’a pas fini de propulser Doge sur la lune. Avec Tesla qui accepte désormais le dogecoin comme paiement légitime pour ses marchandises, nous n’avons certainement pas fini d’entendre parler de Doge et des autres memecoins. Ces jetons continueront probablement à être populaires auprès des jeunes investisseurs, car ils constituent un choix attrayant pour les investissements en monnaie virtuelle.

Applications de trading à faible coût

L’année a été marquée par un boom des applications de trading à bas prix qui ont apporté une toute nouvelle dimension à l’investissement. Bien que les plates-formes de trading en ligne existent depuis un certain temps, les applications de trading en ligne Robinhood et Covid-19 ont réellement ouvert les vannes à des millions de jeunes traders en actions.

La popularité de ces applications à frais réduits ou gratuits auprès des investisseurs amateurs a donné lieu à une avalanche de nouvelles plateformes de trading, créant un écosystème qui sous-tend toute une série de tendances en matière d’investissement : trading d’actions, actions mèmes, crypto-monnaies, NFT, finance décentralisée (DeFi), etc.

Les utilisateurs téléchargent les applications de trading pour leur interface facile, sans commission, sans minimum et pour accéder au trading sans fioritures en quelques secondes. Ces applications ont retiré le pouvoir de négocier aux institutions traditionnelles pour le mettre entre les mains des jeunes investisseurs. Cela a eu un impact considérable sur l’essor des crypto-monnaies en tant qu’actif d’investissement.

Les bourses de crypto-monnaies et les plateformes de négociation – telles que Binance, Kraken et CoinBase, entre autres – offraient la propriété fractionnée de pièces de crypto-monnaies d’un prix prohibitif, comme le bitcoin et l’ethereum, ce qui a alimenté la demande pour ces jetons virtuels et d’autres. Les fonctions de jeu et d’accoutumance de ces applications ont attiré des hordes de traders débutants désireux de se plonger dans l’univers des crypto-monnaies.

Les crypto-monnaies étant les éléments constitutifs des NFT, du metaverse et du DeFi, la popularité des applications de trading a joué un rôle important dans l’ascension rapide de ces thèmes d’investissement et de plusieurs tendances numériques périphériques. Grâce à ces applications, même les memecoins sans valeur ont eu leur heure de gloire, car les investisseurs munis de smartphones ont rejoint la frénésie alimentée par Fomo, à la recherche de rendements exceptionnels similaires à ceux du bitcoin. Au vu de leur trajectoire de croissance, ces applications ne sont pas près de disparaître. Si une pandémie mondiale écrasante n’a pas pu faire dérailler leur croissance explosive, il est difficile de voir comment 2022 ne sera pas une autre année de succès pour les applications de trading à bas coût.