Révolution du Roi et du peuple. S.M. le Roi Mohammed VI adressera un discours à la Nation ce samedi soir

A l’occasion du 69ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, Sa Majesté le Roi Mohammed VI adressera ce samedi soir un discours à la Nation, annonce un communiqué du ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie.



Voici la traduction de ce communiqué :



«Le ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie annonce qu’à l’occasion du 69è anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, adressera un discours à Son peuple fidèle.



Le discours Royal sera diffusé sur les ondes de la radio et à la télévision ce samedi 20 août 2022 à partir de 21H00».

