Rishi Sunack nouveau Premier ministre de Grande-Bretagne

Lire aussi | Royaume-Uni. Liz Truss élue Première ministre

L’un des politiciens les plus riches de Westminster, Sunak, 42 ​​ans, deviendra le plus jeune dirigeant du pays des temps modernes – et son troisième en moins de deux mois – Il aura aussi un des mandats les plus critiques dans un contexte domestique et mondial marqué par de fortes turbulences.

D’origine indienne, Sunak ne promet pas de programme de transformation. Sa tâche est de sauver la crédibilité budgétaire de la Grande-Bretagne, de supprimer l’inflation et de mettre fin au cycle de crise qui a consumé le Parti conservateur. Sunak est le cinquième chef du parti depuis le référendum sur le Brexit de 2016. Il a contribué à faire tomber le troisième, Boris Johnson, en démissionnant de son cabinet en juillet, le poids du scandale entourant Johnson devenant trop lourd à porter.

Il a déclaré lundi à ses législateurs au parlement qu’ils étaient confrontés à une « crise existentielle » et devaient « s’unir ou mourir ». Et d’ajouter que le pays était confronté à un « profond défi économique », poursuit l’agence de presse britannique.

Lire aussi | Intronisation. S.M. le Roi félicite S.M. le Roi Charles III, Souverain du Royaume-Uni

« Nous avons maintenant besoin de stabilité et d’unité, et je ferai de ma priorité absolue le rapprochement de notre parti et de notre pays », a-t-il déclaré.

L’ancien patron de fonds spéculatifs multimillionnaire devrait procéder à d’importantes réductions de dépenses pour tenter de reconstruire la réputation budgétaire de la Grande-Bretagne, alors que le pays glisse dans l’un des ralentissements les plus difficiles depuis des décennies, frappé par la flambée des coûts de l’énergie et de la nourriture. Ce membre de la diaspora asiatique de Grande Bretagne promet de relever les multiples défis d’une conjoncture difficile. Wait and see.