Riyad. Bensaïd signe des accords de Coopération bilatérale avec ses homologues arabes

Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaïd, s’est entretenu, à la capitale saoudienne Riyad, avec ses homologues, ministres arabes de la culture, en marge de la conférence des ministres chargés de affaires culturelles dans le monde arabe.

Les entretiens bilatéraux entre Bensaïd et son homologue mauritanien, Mohamed Ould Soueidat, ont porté sur le développement des relations bilatérales entre les deux pays, la promotion de la coopération dans le domaine culturel et la protection du patrimoine, eu égard à la qualité aux relations distinguées et exceptionnelles portant sur la mise en place d’un cadre de coopération dans un certain nombre de domaines culturels.