Royal Air Maroc annonce des vols spéciaux de et vers le Canada, l’Italie et l’Espagne ce 4 Décembre

Cette décision vient à la suite de la suspension de tous les vols à destination du Maroc survenue ce dimanche.

La compagnie nationale marocaine, Royal Air Maroc (RAM), a annoncé hier, le 30 novembre qu’elle préparait des vols spéciaux du Maroc vers le Canada, l’Espagne et l’Italie pour le 04 décembre 2021.

La RAM avait précédemment annoncé qu’elle préparait des vols spéciaux du Maroc vers la France entre le 30 novembre et le 6 décembre.

Cette nouvelle intervient après la décision du Maroc de suspendre tous les vols dans le cadre de ses mesures préventives contre la propagation du variant Omicron du virus COVID-19.

Le gouvernement marocain a cité des rapports alarmants concernant l’Omicron en Europe et en Afrique du Sud lorsqu’il a annoncé la suspension des vols pendant deux semaines.

L’interdiction de deux semaines vise à préserver les progrès réalisés par le Maroc pour endiguer la crise du COVID-19, a déclaré le gouvernement dans un communiqué. Plusieurs pays ont pris des décisions similaires, interdisant les voyages en provenance de pays présentant de nouvelles variantes du COVID-19.

Alors qu’il n’y a toujours pas de consensus sur l’efficacité des vaccins existants contre le COVID-19 face à cette variante contagieuse et « dangereuse », de nombreux experts de la santé ont déclaré que l’Omicron risque fortement d’affaiblir l’efficacité du vaccin.

Tayeb Hamdi, professionnel de la santé et chercheur en politiques et systèmes de santé, a déclaré cette semaine que le Maroc a pris les mesures nécessaires pour réduire le risque d’importation de cas de la nouvelle variante d’Omicron.La semaine dernière, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a qualifié de préoccupante la nouvelle variante du virus, identifiée pour la première fois en Afrique du Sud. La nouvelle souche serait porteuse de 32 mutations, ce qui pourrait la rendre plus transmissible et plus dangereuse.