Royal Air Maroc consacre une nouvelle plateforme pour répondre aux questions des passagers

La plateforme permet en effet aux passagers de trouver des réponses concernant les conditions d’aller-retour, la vaccination, les exigences du test PCR, ainsi que les laissez-passer pour les vaccins. Comme de nombreuses compagnies, Royal Air Maroc a repris ses vols après la réouverture des frontières aériennes par le Maroc. Cependant, la compagnie phare a annoncé des conditions pour les passagers dans le cadre des conditions d’admission du pays.

Les conditions de Royal Air Maroc stipulent que les passagers âgés de plus de 18 ans doivent présenter une attestation de vaccination, un test PCR négatif effectué moins de 48 heures avant le départ, ainsi qu’un formulaire de santé du passager imprimé, complété et signé. Les conditions stipulent que les passagers âgés de plus de six ans et de moins de 18 ans doivent présenter un test PCR négatif effectué dans les 48 heures précédant le départ et doivent remplir et signer le formulaire imprimé. Cependant, les passagers âgés de moins de six ans n’auront pas besoin d’un test PCR et d’un certificat de vaccination.

Selon les conditions marocaines pour les passagers, des mesures supplémentaires auront lieu à l’arrivée dans les aéroports marocains, notamment des tests antigéniques pour les passagers âgés de plus de six ans. Aussi, des tests PCR seront également effectués sur des passagers sélectionnés au hasard.