Royal Air Maroc renforce son programme de vols internationaux au départ et vers Tanger

Le transporteur aérien national étoffe son programme de vols internationaux au départ et vers Tanger. Les détails.

La compagnie aérienne nationale annonce qu’à partir du 11 décembre prochain, elle lancera quatre nouvelles routes aériennes reliant la ville à quatre métropoles européennes à savoir Madrid, Bruxelles, Barcelone et Malaga. Force est de préciser que ce programme est appelé à être réajusté en fonction de la demande. Les vols sont disponibles à la vente sur le site Internet de la RAM www.royalairmaroc.com, via ses centres d’appel ainsi qu’à travers ses agences commerciales et sur le réseau des agences de voyages. Voici les quatre lignes qui s’ajoutent :

Tanger- Malaga : cinq fréquences par semaine (lundi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche)

Tanger-Madrid : quatre fréquences par semaine (lundi, mardi, samedi et dimanche)

Tanger-Barcelone : quatre fréquences par semaine (mardi, mercredi, jeudi, et samedi)

Tanger-Bruxelles : quatre fréquences par semaine (mardi, jeudi, vendredi et dimanche).

