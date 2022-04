Royal Air Maroc reprend ses vols vers Miami

La compagnie aérienne nationale a rétabli sa liaison aérienne directe entre Casablanca et Miami (Etats-Unis). En revanche, son retour à Boston ne devrait pas avoir lieu avant l’année.

Plus besoin de faire un détour pour le trajet Casablanca-Miami. Aujourd’hui, il est possible d’effectuer ce voyage en 8 heures 45 minutes et sans escale. Royal Air Maroc vient de relancer sa liaison aérienne directe sur la Floride, inaugurée le 3 avril 2019 puis suspendue en raison de la pandémie de la Covid-19. La compagnie aérienne nationale affiche un vol par semaine entre l’aéroport Casablanca-Mohammed V et l’aéroport International de Miami, opéré en Boeing 787-8 Dreamliner pouvant accueillir 18 passagers en classe Affaires et 256 en Economie.