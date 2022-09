Royaume-Uni. Liz Truss élue Première ministre

Liz Truss, qui sera la troisième femme à diriger le gouvernement britannique, après Margaret Thatcher et Theresa May, a promis un « plan audacieux » pour baisser les impôts et augmenter la croissance, en pleine crise du coût de la vie. « Je mettrai en œuvre un plan audacieux pour réduire nos impôts et accélérer la croissance de notre économie », a-t-elle déclaré après l’annonce de sa victoire, promettant également de s’attaquer à l’explosion des prix de l’énergie pour les ménages et aux problèmes de « long terme » concernant les approvisionnements en énergie.

Avec une inflation de 10,1% l’an, soit son plus haut depuis 40 ans, qui pourrait, selon Goldman Sachs, flamber à 22% si les prix du gaz restent aussi élevés, le pouvoir d’achat s’annonce comme le dossier brûlant de celle qui va succéder à Boris Johnson à Downing Street. La facture pour un foyer moyen va augmenter de 80% à partir d’octobre, à 3.549 livres, et devrait encore largement monter d’ici au printemps. Plusieurs études avertissent d’une « catastrophe humanitaire majeure » si les Britanniques ne peuvent se chauffer convenablement cet hiver.

Liz Truss, ministre des Affaires étrangères du gouvernement de Boris Johnson, a prôné pendant toute la campagne des baisses d’impôts plutôt que des aides directes, qu’elle a régulièrement qualifiées de « pansements ». Face à la colère populaire, sans oublier les critiques d’économistes qui estiment que les baisses d’impôts n’auront aucun impact sur les ménages à bas revenus, elle promet désormais des aides immédiates.