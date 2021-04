RSE : Rotary Casablanca Mers Sultan récompense les bonnes pratiques

Entreprises, entrepreneurs sociaux et associations ont vu leurs démarches RSE et leurs bonnes pratiques, en matière d’environnement, de ressources humaines, de santé et d’inclusion sociétale récompensées par les Trophées du Rotary Club Casablanca Mers Sultan.

Le Rotary Club Casablanca Mers Sultan a organisé le jeudi 8 avril au siège de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) la 4ème édition des Prix de l’Entrepreneur Social et de l’Entreprise Citoyenne. Via cet évènement, Rotary Club Casablanca Mers Sultan ambitionne de reconnaître un engagement exemplaire au service d’autrui, récompenser des professionnels de talent, encourager les initiatives à fort impact social, et ce depuis 2013.

Cette année, le jury de sélection a primé en tant qu’entrepreneur Social de l’année Farid Bensaid, PDG de Tenor Group pour son engagement dans le secteur culturel à travers notamment la création de l’Orchestre philharmonique du Maroc et le programme Mazaya de la Fondation Tenor. Récipiendaires du Prix de l’Entreprise Citoyenne 2021, Bank of Africa (catégorie « Grandes Entreprises ») et Sothema (catégorie Santé) ont été primées pour leurs stratégies RSE et leur volonté de prendre en compte dans leur développement, les enjeux environnementaux, sociaux et éthiques de leurs activités. Pour sa part, Lamia Bazir a été désignée lauréate du Prix Coup de Cœur du Jury pour son double parcours d’entrepreneure sociale et de rotarienne, militante du Maroc rural dans le cadre de son association Empowering Women in The Atlas (Ewa).

Enfin, un Prix de Spécial de Reconnaissance a été remis Jamaleddine Kohen, président de la Société Marocaine d’Anesthésie, d’Analgésie et de Réanimation (SMAAR) pour gratifier symboliquement le corps médical en cette période de pandémie mondiale. Rotary Club Casablanca Mers Sultan précise que 50% du budget des Trophées sera reversé sur son compte d’intérêt public pour financer le projet de formation des éducateurs de l’AMI (centre d’éveil psychomoteur pour enfants atteints d’infirmité motrice cérébrale).