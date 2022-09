Ryad Mezzour : « La transition énergétique est un levier majeur pour le développement de nouveaux écosystèmes industriels »

« Les indicateurs que nous suivons au quotidien et qui vous impactent en tant qu’industriels, ne font que souligner l’urgence d’accélérer la transition énergétique et de réduire notre dépendance aux importations de carburants fossiles », a indiqué Ryad Mezzour lors de la 7ème édition des rencontres africaines de l’efficacité énergétique, tenue sous le thème « Le froid, facteur essentiel de l’efficacité énergétique ». Le ministre notamment a mis l’accent, dans ce sens, sur les initiatives concrètes menées par son Département en matière de décarbonation, dont notamment le maintien et le renforcement de l’accompagnement à destination des PME industrielles dans le cadre de leurs projets de décarbonation, à travers le programme « Tatwir – Croissance verte », ainsi que les diverses initiatives en faveur de l’efficacité énergétique avec l’Agence marocaine pour l’efficacité énergétique (AMEE).

« Il s’agit également du travail en cours avec la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement et différents partenaires pour mettre à la disposition des industriels un nouvel outil de calcul du bilan carbone, certifié et reconnu au niveau national et international », a-t-il souligné. Ryad Mezzour a également soutenu que le secteur du froid constitue l’un des principaux consommateurs d’énergie et a un impact direct sur l’environnement, d’où la nécessité de trouver le moyen de le réduire, rappelant dans ce sens, que c’est dans cette perspective que le Maroc a ratifié le 22 avril 2022 l’Amendement de Kigali au Protocole de Montréal. Pour rappel, cette rencontre a pour objectif de mieux faire valoir les métiers du froid dans l’économie marocaine et africaine à travers notamment la formation et la sensibilisation des parties prenantes ainsi qu’une réglementation favorable qui concilie les aspects environnementaux et sociétaux.

