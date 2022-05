Ryad Mezzour : « Notre priorité est la création d’emplois »

Sur la situation des commerçants au Maroc, qui peinent à joindre les deux bouts et à se réinventer, le Ministre a appelé à une véritable mobilisation pour sauver les commerces de proximité qui subissent une concurrence rude de la part des enseignes de grande distribution. « Ces enseignes (étrangères) s’approvisionnent auprès des fournisseurs à des prix d’achat plus avantageux que les petits commerçants », a-t-il précisé.

Ryad Mezzour, Ministre de l’Industrie et du commerce , était l’invité du plateau de l’émission « Décryptage » du dimanche 29 mai, sur la radio MFM. Couverture médicale, situation des petits commerçants, préférence nationale, hausse des prix des matières premières et énergétiques, … autant de sujets brûlants sur lesquels le ministre a réagi sans langue de bois, réitérant l’engagement du gouvernement à l’amélioration du pouvoir d’achat du consommateur marocain.

Selon le ministre, les petits commerçants doivent disposer de plus de liquidités pour faire face au changement et pouvoir se réinventer, préconisant le recours au crédit et aux organismes de financement. Le Ministre a déclaré par ailleurs que le chantier de la généralisation de la couverture médicale était « sur la bonne voie » et qu’environ 70% des commerçants y ont adhéré, soulevant les difficultés inhérentes à sa mise en œuvre, à l’instar de l’intégration des Ramédistes dans le régime de l’AMO.

Le Ministre a rappelé que la priorité numéro 1 du gouvernement actuel est la création de postes d’emploi. « Aujourd’hui, le gouvernement est mobilisé pour la création d’emplois. C’est notre objectif ultime. Tout le monde attend de nous que l’on crée plus d’opportunités d’emplois pour les jeunes. Il faut profiter des opportunités géostratégiques qui s’offrent à nous aujourd’hui pour créer davantage d’emplois », a-t-il souligné.

En ce qui concerne l’industrie, Ryad Mezzour a déclaré que son ministère est concerné par plus de 940 projets industriels d’un investissement de 40 MMDH, dont 40% proviennent des CRI. « Globalement, le service rendu par les CRI s’est considérablement amélioré », estime ainsi le Ministre. Selon lui, l’industrie marocaine a emprunté la voie de l’innovation et de la compétitivité, fournissant des produits de plus en plus sophistiqués et d’une qualité répondant aux standards internationaux.

« Le tissu économique national ne pouvait répondre il y a 10 ou 15 ans aux besoins du marché local, le Maroc s’était par conséquent orienté vers le produit extérieur pour répondre à une demande grandissante. Aujourd’hui, la production marocaine s’est considérablement développée au point de devenir compétitive à l’échelle internationale, et d’une qualité répondant également aux standards internationaux », a-t-il déclaré. Encore faut-il encourager le made in morocco : « la préférence nationale est importante. Il faut opérer un changement de mentalité et voir aujourd’hui le produit marocain d’un regard nouveau. », a-t-il poursuit.

En ce qui concerne la hausse des prix des matières premières et des produits énergétiques, le ministre a relevé que les choix gouvernementaux ont pour but de préserver le pouvoir d’achat des marocains. « Ce qui est essentiel, c’est que les matières de consommation subissent la moindre augmentation possible, chose que nous sommes en train de réussir mieux que plusieurs autres pays. L’essentiel c’est de garder le contrôle de l’inflation pour pouvoir agir sur le pouvoir d’achat des consommateurs. »

