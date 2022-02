Ryan. Un incident malheureux qui tient le monde arabe en émoi, retour sur les faits

Le mardi 1 er février 2022, le petit Ryan jouait non loin du domicile familial à proximité du village de Bab Berred, dans la province de Chefchaouen. L’enfant tombe dans un puits asséché de 32 mètres de profondeur que son père réparait. Ce dernier est en désarroi, et ne ferme pas l’œil de toute la nuit. Une équipe de secours se déplace sans plus attendre pour tenter d’extraire l’enfant, dans une véritable course contre la montre.

Plusieurs tentatives se poursuivent, dans lesquelles des membres de l’association Chefchaouen de spéléologie et activités de montagne ont participé activement. Les contributions citoyennes ne tarissent pas, et la mission s’avère de plus en plus délicate à cause du risque d’éboulement du puits. Entre-temps de l’oxygène et de l’eau sont acheminés au petit Ryan pour lui permettre de tenir jusqu’au sauvetage tant espéré.

Plusieurs scénarios ont été élaborés pour rendre possible le sauvetage durant les derniers jours. Le premier consistait à élargir le diamètre du trou, mais les sauveteurs craignaient que cela n’entraîne une chute de pierres en raison de la nature du sol. Le deuxième scénario consistait à faire descendre un secouriste dans le puits. Une idée qui a été abandonnée après plusieurs tentatives infructueuses. Le Maroc dispose de tous les moyens nécessaires de sauvetage et « nous pouvons demander de l’aide si le besoin se fait sentir lorsqu’il s’agit de sauver la vie des citoyens », avait déclaré le porte-parole du gouvernement lors d’un point de presse. Mustapha Baitas a assuré que « tous les moyens médicaux disponibles ont été mobilisés pour accompagner Rayan, une fois secouru, et assurer son transfert à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires ».

Le jeudi 3 février 2022, aux environs de 7h00, les opérations d’excavation ont été interrompues et un autre tunnel a été creusé de l’autre côté du puits, sur une profondeur de 16 mètres. Parallèlement, une opération de stabilisation du terrain alentour a été effectuée, permettant de creuser le tunnel et sécurisant l’accès aux secouristes. Une équipe médicale complète de l’hôpital provincial de Chefchaouen, s’est déplacé sur les lieux de l’incident. Un hélicoptère de la gendarmerie est prêt à évacuer l’enfant vers un hôpital proche. Tandis que les secouristes sont épaulés par des topographes également mobilisés sur place.

L’opération de sauvetage est dans une phase décisive, avançant délicatement dans les derniers mètres qui séparent les secouristes de l’enfant, la tension est à son comble. Le sort de Ryan a rassemblé des milliers de sympathisants à travers le monde qui prient pour qu’il s’en sorte sain et sauf. On croise les doigts, et on attend impatiemment de le voir rejoindre sa famille dans les prochaines heures à venir.