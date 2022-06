Ryanair annule des vols en Belgique, en France et en Espagne suite à une grève d’hôtesses et stewards

Les premiers départs de l’été européen ont été perturbés samedi 25 juin par une grève de personnels navigants de la compagnie aérienne Ryanair, contrainte d’annuler des dizaines de vols, surtout en Belgique et en France, ont indiqué des sources syndicales et aéroportuaires. Chez Ryanair, plusieurs syndicats d’hôtesses de l’air et de stewards avaient appelé à cesser le travail à partir de vendredi et pour plusieurs jours, en Belgique, au Portugal et en Espagne où le syndicat USO dénonce le remplacement des salariés espagnols grévistes par du personnel venu du Maroc.

A Marseille, 12 vols devraient être annulés, selon un porte-parole de l’aéroport Marseille Provence. En France, c’est l’aéroport de Marseille (où Ryanair a basé cinq avions-) qui a été le plus touché samedi par le mouvement avec une quinzaine de vols annulés, soit « 25% du programme Ryanair quotidien sur l’aéroport » selon l’aéroport qui évoque un « impact restreint ».

A Bordeaux (3 avions basés), 14 vols ont été supprimés samedi sur les 26 prévus dans la journée, et deux à Beauvais, où Ryanair a deux avions basés. Selon le site de Ryanair Scorebuddy recensant toutes les annulations de vols de la compagnie à bas coûts basée en Irlande, c’est l’aéroport de Charleroi en Belgique qui a été le plus touché, avec 44 vols aller-retour annulés samedi.

La compagnie explique à certains de ses passagers par texto que les perturbations sont liées à une grève samedi dans un centre de contrôle aérien de Marseille. « Ce qui lui permettra d’invoquer la grève du contrôle aérien pour ne pas rembourser les billets des passagers dont les vols passant dans la zone au-dessus de Marseille ont été annulés », craint une source syndicale.

En Espagne, 12 vols ont été annulés samedi à Madrid, Barcelone, Palma, Ibiza, Santiago et Gerone, selon le syndicat USO (Union Sindical Obrera) qui a dénoncé le remplacement des salariés espagnols grévistes par du personnel venu du Maroc, opération jugée « illégale » car contraire au droit de grève, selon l’USO.

Pour rappel, Ryanair a annoncé en mars dernier, son plus grand programme d’été vers le Maroc, avec 135 destinations et plus de 370 vols hebdomadaires au départ de 11 pays, dont la France, l’Allemagne, l’Irlande, l’Italie, le Portugal et le Royaume-Uni. Ce programme d’été 2022 de la compagnie pour le Royaume, devrait comprendre 10 avions basés (5 à Marrakech, 3 à Fès et 2 à Agadir), un investissement d’un milliard de dollars au Maroc, 135 routes au total, dont 37 nouvelles destinations comprenant, entre autres, Bruxelles, Lisbonne, Londres, Madrid, Paris et Rome, plus de 370 vols par semaine.