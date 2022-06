Ryanair. Les vols vers le Maroc annulés cet été ?

L’inquiétude grandit chez les voyageurs qui ont déjà acheté leur billet d’avion chez Ryanair qui a annoncé en mars dernier son plus grand programme d’été vers le Maroc. Le syndicat national du personnel navigant commercial (SNCPNC-FO Ryanair) qui représente les hôtesses et stewards français de cette compagnie, a déposé un préavis de grève illimité. Ainsi, les vols vers le Maroc, l’Espagne ou le Portugal pourraient être annulés cet été.

Lire aussi | Le champion marocain de la farine va investir 1 milliard de DH

« Les dates auxquelles nous appellerons à cesser le travail seront communiquées en temps voulu à la compagnie. Il est cependant clair qu’en ligne de mire seront le pont du 14 juillet ainsi que les vagues de départs et d’arrivées des vacances des estivants » peut-on lire dans le communiqué. Alors, de nombreux voyageurs se posent la même question : quelles seront les destinations concernées par ce mouvement de grève ? Selon BFM TV, ce sont notamment les vols vers le Maroc, l’Italie, l’Espagne, le Portugal, la Grèce, la Corse ou encore l’Angleterre, l’Ecosse et l’Irlande qui pourraient être menacés cet été.

Cette menace est brandie par le personnel de Ryanair alors que la compagnie aérienne a annoncé en mars dernier son plus grand programme d’été vers le Maroc, avec 135 destinations et plus de 370 vols hebdomadaires au départ de 11 pays, dont la France, l’Allemagne, l’Irlande, l’Italie, le Portugal et le Royaume-Uni. Ce programme d’été 2022 de Ryanair pour le Maroc devrait comprendre 10 avions basés (5 à Marrakech, 3 à Fès et 2 à Agadir), un investissement d’un milliard de dollars au Maroc, 135 routes au total, dont 37 nouvelles destinations comprenant, entre autres, Bruxelles, Lisbonne, Londres, Madrid, Paris et Rome, plus de 370 vols par semaine.

Lire aussi | Maroc. Le canadien Elcora acquiert 7 nouveaux sites de vanadium

Ce n’est pas le seul préavis de grève chez Ryanair. En effet, deux syndicats espagnols qui représentent le personnel navigant hispanique de Ryanair ont appelé à la grève les 24, 25, 26, 30 juin et les 1er et 2 juillet, pour le même motif : « une amélioration des conditions de travail ». De même, les syndicats belges, italiens et portugais de la compagnie low cost envisagent également de se mettre en grève et pourraient même coordonner leurs actions avec la France et l’Espagne. Autrement dit, ils pourraient se mettre d’accord pour arrêter le travail les mêmes jours.