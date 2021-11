Ryanair livre plus de détails sur sa nouvelle base au Maroc

Plus tôt dans la semaine, la compagnie irlandaise low-cost Ryanair annonçait l’ouverture d’une nouvelle base à l’aéroport international d’Agadir Al-Massira (AGA) au Maroc. Dans un communiqué de la compagnie publié le 10 novembre 2021, la compagnie aérienne basée à Dublin a déclaré que sa nouvelle base marocaine signifiait son engagement envers le pays d’Afrique du Nord. Ryanair a affirmé que cette nouvelle base composée de deux avions d’une valeur de 200 millions de dollars à Agadir participera au développement de l’industrie du tourisme au Maroc et jouera un rôle essentiel dans la création d’emplois pour l’économie locale.

Ryanair affirme qu’avec 30 lignes au départ d’Agadir, les futurs passagers pourront désormais réserver une série de voyages à des prix incroyablement bas. Cette nouvelle base de Ryanair annoncée à Agadir apportera également:

-Deux avions basés (un investissement de 200 millions de dollars)

-60 emplois directs

-30 routes au total (20 nouvelles routes)

-Des connexions vers des destinations européennes populaires telles qu’Alicante, Barcelone, Bologne, Turin et Valence.

-Plus de 65 vols au départ par semaine.



A ceci s’ajoute que Ryanair, via cette base, créera 60 nouveaux emplois. En parlant de la nouvelle base d’Agadir et du programme de Ryanair pour l’été 2022, le directeur du marketing, du numérique et des communications de Ryanair, Dara Brady, a déclaré : » Nous sommes ravis de célébrer l’ouverture de notre base à Agadir et d’annoncer notre programme S22, qui offrira une connectivité accrue avec deux avions basés. Ce développement créera 60 emplois directs et offrira à nos clients marocains une multitude de destinations européennes, avec 20 nouvelles routes reliant le Maroc à des villes comme Alicante, Bologne, Lisbonne, Madrid, Naples, Tenerife, Turin et Valence.

« Des opérations efficaces et des redevances aéroportuaires compétitives constituent la base à partir de laquelle Ryanair peut assurer une croissance du trafic à long terme et une connectivité accrue. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec l’aéroport d’Agadir pour assurer cette croissance et améliorer les services pour ceux qui vivent, travaillent ou souhaitent visiter la région. À l’heure où d’autres compagnies aériennes réduisent leurs effectifs, nous sommes ravis d’investir davantage dans notre personnel et dans les aéroports d’Europe. »

A propos des différents itinéraires Ryanair au départ d’Agadir, la compagnie proposera des vols vers les destinations suivantes :

Alicante, Espagne

Naples, Italie

Baden-Baden, Allemagne

Nantes, France

Barcelone, Espagne

Paris Beauvais, France

Bologne, Italie

Perpignan, France

Dublin, Irlande

Pise, Italie

Cracovie, Pologne

Porto, Portugal

Lisbonne, Portugal

Séville, Espagne

Madrid, Espagne

Tenerife, Îles Canaries, Espagne

Malaga, Espagne

Toulouse, France

Pour l’été 2022, Ryanair ajoutera Turin, en Italie, et Valence, en Espagne, à son réseau d’Agadir.