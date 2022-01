Ryanair ne se retire pas du Maroc

Le 1er décembre 2021, Ryanair avait annoncé l’annulation de « tous ses vols vers le Maroc » jusqu’au 1er février, puis au 15 février 2022. Le transporteur aérien n’avait pas manqué de dénoncer « un manque de communication » des autorités pour justifier sa décision. Ryanair avait averti sa clientèle que la suspension de ses vols à destination du royaume serait maintenue jusqu’au 15 février, et ce, en prévision d’une éventuelle prolongation de la fermeture des frontières aériennes. Néanmoins, cette semaine plusieurs rumeurs ont laissé croire une potentielle rupture entre la compagnie et le Maroc.

Plusieurs médias, signaux et sources ont laissé croire cette semaine que la compagnie aérienne low-cost Ryanair se retirerait définitivement du Maroc, à cause des mesures restrictives répétées sur les voyages internationaux, dans le contexte de la crise sanitaire. Quid de la situation.

Finalement, si l’on croit le développement de cette affaire, Ryanair n’a pas quitté le Maroc : elle vient de l’intégrer dans son plan de desserte estival. Le Maroc fait partie des 120 destinations que la compagnie low-cost irlandaise desservira cet été mais de plus, Agadir où elle a installé une base en novembre dernier, figure désormais aussi parmi les onze nouvelles destinations prévues à partir de Dublin.

De son côté, la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, a confirmé, lors de son passage à l’émission Grand format-Le360, que le département qu’elle dirige est toujours en contact avec le transporteur aérien qui compte reprogrammer ses vols à destination du Maroc et ce, dès la réouverture des frontières du pays. «Toutes les compagnies ont arrêté leurs vols [à destination du Maroc] en décembre et en janvier. C’est tout à fait normal puisque les frontières sont fermées. Maintenant, je peux vous dire que nous sommes en contact avec Ryanair. Ils vont reprogrammer leurs vols, dès que les frontières vont rouvrir», a indiqué la ministre.