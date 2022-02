Ryanair. Une nouvelle liaison reliera Édimbourg à Marrakech l’été prochain

Ryanair vient fraîchement de dévoiler ce mercredi 16 février ce qu’elle considère comme étant le «plus grand programme de voyage jamais réalisé» pour la ville d’Édimbourg, incluant huit nouvelles destinations dont une liaison vers Marrakech.



Pour l’été 2022, le programme de la capitale écossaise offrira 250 vols hebdomadaires vers 65 liaisons au total, dont huit nouvelles destinations, à savoir Marrakech, Cork, Madrid, Nîmes, Bari, Palerme, Paris et Santiago, a indiqué la compagnie aérienne irlandaise dans un communiqué. Concrètement, ce programme prévoit 50 vols hebdomadaires de plus qu’avant la pandémie, pour offrir aux résidents d’Édimbourg un choix plus vaste de destinations, à en croire le top management de Ryanair.

Selon Jason McGuiness, «notre compagnie est heureuse de proposer le plus grand programme jamais réalisé à Édimbourg avec deux avions supplémentaires pour l’été 2022, pour un investissement supplémentaire de 200 millions de dollars». Et le Directeur commercial de Ryanair de poursuivre : «notre flotte basée à Édimbourg passera à 10 appareils, dont 5 seront des Boeing 737 8-200. Cette flotte plus importante offrira 65 liaisons au total, dont 8 nouvelles liaisons vers des destinations passionnantes telles que Marrakech, Nîmes, et Zadar».