La Jordanie va ouvrir un consulat à Laâyoune

Selon un communiqué du Cabinet royal, S.M. Le Roi Mohammed VI a reçu, le 18 novembre, un appel téléphonique de son frère le Roi Abdallah II ibn al Hussein, souverain du royaume hachémite de Jordanie. Ce dernier a annoncé l’ouverture prochaine d’un consulat du royaume hachémite à Laâyoune.

Cet appel intervient dans le cadre des liens forts et de l’affection sincère qui lient les deux souverains, et en concrétisation de la tradition de concertation continue et de coordination permanente entre les deux rois, souligne le communiqué. Lors de cet appel, le souverain hachémite Abdallah II, a salué les décisions prises par le Roi pour sécuriser la circulation des personnes et des biens dans la région de Guerguerat au Sahara marocain.

Lire aussi| Conseil de gouvernement : adoption d’un projet de décret relatif au code des assurances

A cette occasion, le Roi Abdallah II a exprimé à S.M. le Roi Mohammed VI le souhait du royaume hachémite de Jordanie d’ouvrir un consulat général à Laâyoune. La mise en place des dispositions nécessaires à cet effet sera coordonnée par les ministères des affaires étrangères des deux pays.

Le Roi Mohammed VI a exprimé à son frère le Roi Abdallah II sa considération et sa gratitude suite à cette décision importante qui s’inscrit dans le cadre des positions de soutien que le royaume hachémite ne cesse d’exprimer au sujet de la question de l’intégrité territoriale du Maroc.

Lire aussi| Vaccin à 27 DH : les précisions du ministère de la Santé