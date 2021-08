Sahara. Alexander Ivanko nommé nouveau représentant spécial du SG de l’ONU

Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a annoncé aujourd’hui la nomination d’Alexander Ivanko, de la Fédération de Russie, en tant que nouveau Représentant spécial pour le Sahara occidental et chef de la Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara (MINURSO). Il succède à Colin Stewart du Canada, à qui le Secrétaire général est reconnaissant pour son service dévoué et sa direction efficace de la MINURSO.

Chef de cabinet de la MINURSO depuis 2009, M. Ivanko apporte à ce poste plus de 30 ans d’expérience dans les affaires internationales, le maintien de la paix et le journalisme. Il a précédemment occupé le poste de directeur de l’information publique pour la Mission des Nations Unies au Kosovo (2006-2009) et celui de porte-parole des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine (1994-1998).

M. Ivanko a débuté sa carrière dans le journalisme, travaillant comme correspondant en Afghanistan et aux États-Unis pour un journal russe. Il a également été conseiller principal auprès du représentant pour la liberté des médias de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (1998-2005).

Il est titulaire d’une maîtrise avec mention en journalisme de l’Université d’État de Moscou et parle couramment le russe et l’anglais. Il est également auteur de nombreux rapports politiques sur la liberté des médias en Europe de l’Est.

Pour rappel, le 10 Décembre dernier et à travers une Proclamation présidentielle, les États-Unis avaient acté la reconnaissance américaine formelle de la souveraineté pleine et entière du Royaume du Maroc sur le Sahara. Le texte de la Proclamation a été distribué ensuite aux 193 États membres des Nations-Unies, en tant que document officiel du Conseil de sécurité.

Et dans la lettre adressée à cette occasion au président du Conseil de sécurité, et dont une copie a été envoyée au Secrétaire général de l’ONU, les États-Unis ont rappelé que la proposition marocaine d’autonomie est « le seul fondement d’une solution juste et durable” au différend sur le Sahara.

Aussi, lors du mois de Juillet dernier, les Etats-Unis d’Amérique avaient réaffirmé, qu’il n’y avait « aucun changement » dans leur position concernant « la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara ». Le porte-parole du département d’Etat américain, Ned Price, avait déclaré lors d’une conférence de presse que la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara « restera la position de l’administration du président Joe Biden ».