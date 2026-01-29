Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
Le Club Afrique Développement tient au Gabon sa 44e mission multisectorielle
Banques: c’est quoi la nouvelle norme SREP ?
Tanger Med franchit un palier supplémentaire en 2025
Vigilance rouge dans le Nord: des pluies atteignant 100 à 150 mm
OCP Maintenance Solutions se dote d’une filiale en Arabie saoudite
To Be or Not to Be. La légitimité indispensable des avocats dans la justice et la société [Par Me Said...
BYD aligne un cinquième mois consécutif de recul des ventes
Taxe carbone aux frontières européennes: nos exportateurs sont-ils prêts ?
Volvo EX60 : le SUV électrique qui veut imposer une nouvelle norme
Driss Aissaoui : «GNL, hydrogène vert : le Maroc face à un tournant énergétique structurant»
Home PolitiqueSahara: l’UE favorable au plan d’autonomie marocain
Politique

Sahara: l’UE favorable au plan d’autonomie marocain

by Challenge avec MAP
written by Challenge avec MAP
DR.

La 15e session du Conseil d’Association entre le Maroc et l’Union européenne (UE), qui s’est achevée jeudi à Bruxelles, a été marquée par l’adoption d’une nouvelle position européenne sur le Sahara marocain, considérant qu’ « une autonomie véritable pourrait représenter une solution des plus réalisables » pour le règlement définitif du différend régional.

Cette position des 27 Etats membres de l’UE a été consignée dans un Communiqué conjoint signé par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et la Haute représentante de l’Union Européenne pour la politique étrangère et la politique de sécurité, Kaja Kallas, à l’issue de cette 15e session du Conseil d’Association UE-Maroc.

L’Europe des 27 reprend à son compte la demande faite à toutes les parties par le Conseil de sécurité des Nations Unies, « de participer aux discussions sans conditions préalables et sur la base du plan d’autonomie proposé par le Maroc afin de parvenir à une solution politique définitive ».

Lire aussi I La Suède soutient le plan marocain d’autonomie au Sahara

Dans ce cadre, l’UE s’est « félicitée » de la volonté du Maroc « d’expliciter comment une autonomie dans le cadre de la souveraineté marocaine se déclinerait », précise le Communiqué conjoint.

Par ailleurs, l’UE a « salué l’adoption de la Résolution 2797 (2025) du Conseil de sécurité des Nations Unies qui appuie pleinement les efforts que font le Secrétaire général et son Envoyé personnel pour faciliter et conduire les négociations en se fondant sur le plan d’autonomie proposé par le Maroc ».

Alors que de nombreux pays de l’Union Européenne avaient déjà apporté un franc soutien à la marocanité du Sahara et au plan d’autonomie proposé par le Maroc, cette nouvelle position de l’UE marque une avancée fondamentale.

Lire aussi I S.M. le Roi Mohammed VI initie une consultation nationale autour de l’actualisation de l’initiative d’autonomie

Elle s’inscrit dans la dynamique internationale impulsée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, en faveur de la marocanité du Sahara et en appui à l’Initiative d’autonomie, couronnée par l’adoption, par le Conseil de Sécurité de l’ONU, de la résolution 2797, le 31 octobre 2025.

La nouvelle position européenne traduit ainsi le consensus des 27 États membres de l’UE en faveur du règlement définitif de ce différend régional, sur la base de l’autonomie sous souveraineté marocaine. Cet aboutissement devrait, sans nul doute, donner une impulsion nouvelle aux futures relations et échéances bilatérales, notamment en perspective du prochain partenariat stratégique entre les deux parties.

Vous aimerez aussi

RNI: Mohamed Chaouki seul candidat à la succession d’Akhannouch

Forum interparlementaire franco-marocain: Larcher et Braun‐Pivet attendus à Rabat

Congrès national: le PAM affûte ses armes

Le Maroc signe à Davos la Charte constitutive du Conseil de Paix

Akhannouch à Davos: comment le Maroc allie « ambition sociale et crédibilité économique »

La Suède soutient le plan marocain d’autonomie au Sahara