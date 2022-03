Giulio Terzi Di Sant’Agata, l’ex-ministre italien des Affaires Etrangères : « L’Italie ira bientôt dans le même sens que l’Espagne »

La nouvelle décision espagnole concernant la question du Sahara marocain, exprimée dans le message du Président du gouvernement espagnol à SM le Roi Mohammed VI, devrait faire des émules en Europe. Invité de la matinale de ce lundi 21 mars sur Medi1, l’Ex-ministre italien des Affaires Etrangères, Giulio Terzi Di Sant’Agata, a indiqué que son pays emboitera bientôt le pas à l’Espagne.

Invité de la matinale de ce lundi 21 mars sur Medi1, Giulio Terzi Di Sant’Agata, Ex-ministre italien des Affaires Etrangères dans le gouvernement de Mario Monti a livré son analyse et un éclairage sur la grande portée et les futures retombées positives de la nouvelle décision espagnole concernant la question du Sahara marocain, exprimée dans le message du Président du gouvernement espagnol à SM le Roi Mohammed VI. « Je suis confiant que l’Italie ira bientôt dans le même sens que l’Espagne et qu’elle sera un vecteur important d’impulsion à Bruxelles et dans les instances onusiennes pour consolider cette approche… ».