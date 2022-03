Sahara Marocain. José Manuel Albares s’entretient avec Staffan de Mistura

Lire aussi ­| Giulio Terzi Di Sant’Agata, l’ex-ministre italien des Affaires Etrangères : « L’Italie ira bientôt dans le même sens que l’Espagne »



«L’Espagne considère que l’initiative d’autonomie présentée en 2007 par le Maroc est la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution de ce différend entre Rabat et les indépendantistes du Front Polisario», avait déclaré dernièrement face la presse à Barcelone José Manuel Albares.

Aussi dans le cadre de la normalisation des relations entre les deux pays, une visite au Maroc de Pedro Sanchez, Président du gouvernement espagnol, dont la date n’a pas été communiquée est programmée tandis que José Manuel Albares, se rendra lui à Rabat avant la fin de ce mois de mars, selon le gouvernement espagnol.

Rencontre avec Staffan de Mistura, Envoyé personnel pour le Sahara occidental du SG @ONU_fr, pour lui transmettre le soutien de l'Espagne à sa mission pour trouver une solution mutuellement acceptable dans le cadre des Nations Unies. — José Manuel Albares (@jmalbares) March 21, 2022