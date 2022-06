Sahara marocain. L’Algérie suspend sa coopération avec l’Espagne

Lire aussi | CMPE investit plus de 200 millions de DH à Safi

« Cette attitude du gouvernement espagnol s’inscrit en violation de la légalité internationale que lui impose son statut de puissance administrante et aux efforts des Nations unies et du nouvel envoyé personnel du secrétaire général et contribue directement à la dégradation de la situation au Sahara Occidental et dans la région », poursuit la présidence algérienne.

Pour rappel, l’Espagne a apporté son soutien au Maroc sur le dossier du Sahara marocain, considérant que l’initiative marocaine d’autonomie constitue « la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend autour du Sahara ».

