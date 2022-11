Sahara marocain. L’Allemagne exprime son soutien au plan d’autonomie

Lire aussi | Maroc. Construction de la première usine d’hydrogène vert en Afrique avec l’appui financier de l’Allemagne

Peu de temps après l’entrée en fonction de Baerbock, en janvier, le ministère fédéral des Affaires étrangères a soudainement modifié les informations de base sur son site Internet concernant le Maroc. En particulier, la position sur le conflit sur le Sahara marocain a été « mise à jour ». Le ministère, nouvellement dirigé par le parti vert, s’est désormais aligné sur l’approche de l’ancien président américain Donald Trump dans le sens de la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur son Sahara.

D’autre part, le gouvernement Merkel avait insisté sur la base des résolutions de l’ONU pour une « solution juste, praticable et durable au conflit qui soit acceptable pour toutes les parties » tout en « respectant le droit international humanitaire et les droits de l’homme ». Berlin s’était ainsi attiré les foudres de Rabat. Entre-temps, le Maroc avait menacé de suspendre « tout contact avec l’ambassade d’Allemagne à Rabat et toutes les fondations subordonnées à l’Etat allemand ».

Le « plan d’autonomie » proposé unilatéralement par le Maroc en 2007 est désormais courtisé par Baerbock et le gouvernement allemand. « Le plan d’autonomie proposé par le Maroc en 2007 peut apporter une contribution importante pour se rapprocher d’une solution politique dans le cadre des Nations unies », a expressément confirmé le ministère fédéral des Affaires étrangères.