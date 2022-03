Sahara marocain: L’Association d’amitié maroco-irlandaise salue le soutien de Madrid à l’initiative d’autonomie

Dans un communiqué, dont une copie est parvenue à la MAP, l’association tient à « féliciter, au nom de l’ensemble de ses dirigeants et adhérents, le gouvernement espagnol pour cette décision de grande portée » au sujet du Sahara marocain, relevant que la nouvelle position de Madrid « contribuera sans nul doute à faire avancer les efforts déployés au niveau des Nations Unies, dans la mesure où toutes les résolutions du Conseil de sécurité consacrent la prééminence de l’initiative d’autonomie en tant que solution crédible, sérieuse, réaliste pour régler ce différend régional qui a duré presque cinq décennies ».

L’Association d’amitié maroco-irlandaise a salué la décision du gouvernement espagnol de soutenir l’initiative marocaine d’autonomie en tant que solution politique, réaliste et crédible pour clore définitivement le conflit artificiel autour du Sahara marocain.

Dans un message adressé au Roi Mohammed VI, le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez a souligné que « l’Espagne considère l’Initiative marocaine d’autonomie comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend » au sujet du Sahara marocain. Reconnaissant « l’importance de la question du Sahara pour le Maroc », le président du gouvernement espagnol a mis l’accent sur « les efforts sérieux et crédibles du Maroc dans le cadre des Nations Unies pour trouver une solution mutuellement acceptable » au différend.

