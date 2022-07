Sahara marocain. Le chef de la diplomatie de Singapour salue les efforts du Maroc dans le cadre du plan d’autonomie

En visite officielle au Maroc depuis le 2 juillet, le ministre des Affaires Étrangères de Singapour, Dr Vivian Balakrishnan, qui conduit une importante délégation, termine son séjour aujourd’hui 4 juillet. Sa visite commémore le 25 ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Le chef de la diplomatie de Singapour s’est longuement entretenu avec son homologue marocain, Nasser Bourita. Les deux ministres ont passé en revue l’état des relations bilatérales et examiné les opportunités de les développer et les diversifier davantage. Lors d’un point de presse conjoint avec Nasser Bourita, à l’issue de leurs entretiens, le ministre des Affaires Étrangères de la Cité-Etat a salué, les efforts « sérieux et crédibles » du Maroc dans le cadre du plan d’autonomie pour la résolution du conflit autour du Sahara marocain. « Nous adhérons aux principes des Nations Unies et des résolutions onusiennes concernant le dossier du Sahara marocain, notamment la résolution 2602. Je salue, dans ce cadre, les efforts de l’Envoyé Personnel du Secrétaire Général de l’ONU pour le Sahara marocain, M. Staffan de Mistura », a-til déclaré.

Dans ce sens, le ministre singapourien a appelé toutes les parties concernées à œuvrer pour le maintien de la paix, en toute transparence afin de mettre un terme à ce conflit qui n’a que trop duré. Par ailleurs, Dr Vivian Balakrishnan a rencontré d’autres acteurs de la société civile marocaine lors de sa visite. Le 3 juillet, il a ainsi été reçu au Musée Mohammed VI de Rabat par le président de la Fondation nationale des musées (FNM), Mehdi Qotbi. Le chef de la diplomatie de Singapour a affirmé être « impressionné par les actions que mène S.M. le Roi au Maroc», et « être émerveillé par les tableaux exposés au Musée, en souhaitant que cette exposition puisse être organisée à Singapour ». Il faut dire que si le Maroc compte plusieurs partenaires stratégiques dans son entourage géographique traditionnel, la formation de coopérations en dehors de ce contexte habituel est sur les rails depuis quelques années. Une vision confirmée par le Royaume qui avait jeté l’ancre à Singapour en 2019 pour booster une coopération Nord-Sud depuis le continent asiatique. En effet, cette année-là, Nasser Bourita, qui y avait effectué une visite de travail à Singapour où il a été reçu en audience par Halimah Yacob, Présidente de la République de Singapour. Cette dernière avait fait part de l’importance qu’elle accorde au développement des relations amicales entre les deux pays, appelant les opérateurs économiques à saisir les opportunités importantes offertes par les économies des deux pays. S’agissant de la politique étrangère du Royaume, la Présidente de Singapour avait fait part de son appréciation pour le rapprochement amorcé par le Maroc vis-à-vis de l’ASEAN, soulignant que son pays peut légitimement constituer un pont d’accès à cet espace dynamique et prometteur.

Il faut dire que depuis, le volet économique a été également dynamisé par la création, en avril 2019, de la Chambre marocaine de Commerce et d’Industrie à Singapour, « MorCham Singapore » qui vient promouvoir l’image de marque du Maroc en Asie et augurer une nouvelle ère dans l’histoire des relations commerciales et d’investissement entre les deux pays. La structure associative qui cultive une pépinière de hautes compétences marocaines installées à Singapour espère devenir, dans une phase de maturité, un catalyseur du changement au bénéfice de l’entreprenariat marocain depuis la Cité-Etat. En juillet 2019, une attention particulière a été accordée au renforcement de la coopération maroco-singapourienne dans le domaine judiciaire, marquée par la signature d’un mémorandum d’entente entre le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire du Maroc et la Cour suprême de Singapour pour l’intensification des mécanismes de coordination entre les deux institutions. Paraphé à l’époque à Singapour par le président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et Premier président de la Cour de cassation, Mustapha Fares, et le président de la Cour suprême de Singapour, Sundaresh Menon, cet accord vise à améliorer le travail des cadres judiciaires dans les deux pays, échanger les expertises et expériences dans le domaine et renforcer les capacités des institutions compétentes en la matière, notamment en relation avec les différends commerciaux et transfrontaliers.

C’est dire que la visite de travail qu’a effectué Nasser Bourita, a constitué le moment fort de l’année et une preuve des plus éloquentes d’une détermination commune à hisser au plus haut niveau la coopération bilatérale. Puisqu’un mois après ce déplacement du ministre marocain en octobre 2019, le vice premier ministre du Singapour, Teo Chee Hean, s’est rendu à Rabat, dans le cadre d’une visite de travail. Le responsable gouvernemental a fait savoir que la Cité-Etat aspire à approfondir ses relations avec le Maroc dans le domaine économique et culturel. Autrement dit, 2019 a été une année charnière dans les relations diplomatiques bilatérales. Elle a marqué un tournant qualitatif important où la volonté des deux gouvernements s’est faite ressentir à travers des échanges fructueux à de très hauts niveaux. Ainsi, en mars dernier, Nasser Bourita, Ministre des Affaires étrangères de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, et son homologue singapourien Dr Vivian Balakrishnan avaient appelé au renforcement des relations bilatérales entre les deux pays lors d’un entretien. Ils avaient alors souligné l’excellence des relations qui unissent le Royaume du Maroc et Singapour, réaffirmant aussi leur volonté de renforcer davantage le dialogue politique et la concertation, et mettant l’accent sur l’intensification de la coopération et du partenariat dans les domaines de l’économie, des finances et de l’investissement.

Les discussions entre les deux ministres avaient par ailleurs porté sur plusieurs questions d’ordre régional notamment le Maghreb et dans la région du Sahel, en évoquant les initiatives prises par le Maroc pour la préservation de la paix et la sécurité dans son voisinage immédiat. Les deux ministres avaient aussi mis en exergue le rôle que peuvent jouer le Maroc et Singapour dans le développement du partenariat triangulaire, pour leurs régions respectives. Force est de remarquer que les relations maroco-singapouriennes ont été consolidées de manière remarquable suite à la visite d’Etat à Singapour de S.M. le Roi Mohammed VI, en avril 2005. Cette visite avait déjà permis d’impulser une nouvelle dynamique aux relations bilatérales, surtout que les deux pays jouissent de la stabilité politique et partagent l’attachement aux principes démocratiques et à l’ouverture économique.