Le Polisario a annoncé ce dimanche 10 avril « rompre » tout contact avec le gouvernement espagnol de Pedro Sanchez après un revirement de Madrid en faveur de la position marocaine sur la question du Sahara marocain.

Le Polisario a annoncé « la suspension de tout contact avec le gouvernement espagnol actuel ». Le mouvement de Brahim Ghali a indiqué, dans son communiqué, que cette rupture persistera jusqu’à ce que le gouvernement espagnol « s’abstienne d’instrumentaliser la cause sahraouie, (…) et se conforme aux décisions de la légalité internationale, laquelle légalité internationale reconnaît au peuple sahraoui le droit à l’autodétermination et au respect des frontières de son pays, internationalement reconnues ».