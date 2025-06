Sahara marocain: les pays du Golfe confortent la dynamique internationale

Devant le Comité des 24 de l’ONU (C24) à New York, le Conseil de coopération du Golfe (GCC) a réitéré ses positions constantes de soutien à la marocanité du Sahara et à la préservation de la sécurité, de la stabilité et de l’intégrité territoriale du Royaume.

Cette position vient conforter la dynamique internationale largement favorable aux démarches et à la vision du Maroc pour trouver une solution définitive à ce différend régional, qui n’a que trop duré. Le Royaume-Uni est la dernière puissance internationale à se joindre à cet élan, après les Etats-Unis, la France, l’Espagne, entre autres.

Dans une déclaration lue par représentant du Koweït, au nom des cinq autres Etats membres (Emirats, Bahreïn, Arabie Saoudite, Oman et Qatar), le CCG se félicite de la dernière résolution du Conseil de sécurité de l’ONU sur le Sahara marocain, qui met en avant, encore une fois, le plan d’autonomie proposé par le Maroc.

Les pays du Golfe apportent leur appui aux efforts continus menés sous l’égide du Secrétaire général de l’ONU et de son Envoyé personnel pour le Sahara, appelant à reprendre le dialogue dans un esprit de sérieux, de réalisme et de respect mutuel, sous les auspices des Nations Unies.

Le Conseil de coopération du Golfe insiste, d’autre part, sur l’importance du partenariat stratégique spécial entre ce rassemblement régional et le Maroc, ainsi que la mise en œuvre du plan d’action commun.