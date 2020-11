Sahara marocain : l’Espagne persiste et signe

Le gouvernement espagnol a réitéré que sa position sur la question du Sahara demeure inchangée, assurant que cette position « très claire » est fixée par le ministère des Affaires étrangères et la présidence du gouvernement.



« La position du gouvernement espagnol concernant le Sahara est très claire et n’a pas changé ces dernières heures, ces derniers jours ou ces dernières semaines », a affirmé jeudi la ministre espagnole des Affaires étrangères, de l’UE et de la coopération, Arancha Gonzalez Laya. Cette position consiste en un « soutien total » au Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, afin qu’il puisse « garantir le maintien du cessez-le-feu » au Sahara et faire avancer « une négociation politique qui permette une solution politique, négociée, juste et durable conforme aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l’ONU », a insisté Arancha Gonzalez Laya dans des déclarations à la presse au terme du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l’UE. Il s’agit d’une position « qui est fixée bien évidemment par le ministère des Affaires étrangères avec le président du gouvernement, qui sont les responsables des relations extérieures de notre pays », a-t-elle martelé.

« Pour l’Espagne, l’important, ce sont les résolutions des Nations unies. Toutes les résolutions. La dernière, en octobre de cette année, exprime clairement les paramètres de cette négociation », a clarifié la cheffe de la diplomatie espagnole. Dans ce sens, Gonzalez Laya a indiqué avoir transmis, elle-même, cette position lors de « nombreux contacts maintenus ces derniers jours avec le Maroc, la Mauritanie, l’Algérie et le Secrétaire général des Nations unies, pour promouvoir cette voie de dialogue ». Pour sa part, la ministre espagnole de la Défense, Margarita Robles, a affirmé que toute autre déclaration à ce sujet n’est que l’ « opinion personnelle » de son auteur. « La politique étrangère d’un gouvernement est définie par son président et son ministre des Affaires étrangères. Cela doit être très clair. Tout membre du gouvernement peut avoir ses opinions personnelles, mais le gouvernement est un organe collégial et doit être au premier plan des positions prises », a souligné la ministre.

« Faire partie d’un gouvernement exige aussi de la responsabilité », a déclaré Margarita Robles, estimant que les divergences doivent être réglées au sein de la coalition gouvernementale et qu’une fois les décisions prises, tous les membres de l’exécutif doivent être « solidaires » et se porter à leur défense.

Avec MAP