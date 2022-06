Sahara marocain. Madrid réitère son soutien au plan d’autonomie

Le soutien du gouvernement espagnol à l’initiative marocaine d’autonomie pour le Sahara constitue une position «cohérente et respectueuse du droit international». C’est ce qu’a affirmé ce lundi 13 juin courant Angeles Moreno Bau, Secrétaire d’État espagnole aux Affaires étrangères et globales. En soutenant l’autonomie comme étant «la base la plus sérieuse, réaliste et crédible» pour la résolution de ce différend, l’Espagne a adopté une «position cohérente avec les décisions prises par les précédents gouvernements et pleinement respectueuses du droit international», a souligné Mme Angeles devant la Commission des affaires étrangères du Sénat espagnol. Elle ajoute : «le gouvernement espagnol défend une position qui s’inscrit dans les principes et les paramètres de la Charte des Nations unies et de ses résolutions», a insisté la responsable espagnole, relevant que cette prise de position procède également de la volonté de l’Espagne de contribuer à la stabilité régionale.

Et la Secrétaire d’État espagnole de poursuivre :«la promotion de la stabilité dans notre voisinage immédiat en Méditerranée et au Sahel est l’une des priorités de ce gouvernement dans un contexte géopolitique particulièrement volatil et incertain. La sécurité de la rive sud est une priorité pour l’Espagne et pour l’Union européenne».

«Le règlement du différend du Sahara, qui dure depuis près d’un demi-siècle, exige un effort déterminé de la part de la communauté internationale (…) et nous permettrait de reprendre la voie d’une plus grande intégration régionale, ce qui profiterait à nos peuples et conduirait à une plus grande stabilité et prospérité en Méditerranée», a soutenu Mme Angeles.

(Avec MAP)