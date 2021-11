Said Benryane : Entre marocains et israéliens existe une affinité singulière [Vidéo]

Lors d’une interview sur la chaîne d’informations israélienne I24News, le président de la Chambre de Commerce et d’Industrie Maroc – Israël (CCIMI) Said Benryane, en compagnie de Yéhuda Lankry, président de la Chambre de Commerce et d’Industrie Israël – Maroc, a tenu à rappeler l’ambition des deux pays à renforcer leurs liens économiques.

Pour Said Benryane, entre Israël et le Maroc existent des complémentarités naturelles mais aussi des ambitions communes pour aller au-delà des frontières du Maroc et d’Israël en raison du grand potentiel existant de développement des affaires.

Lire aussi |Le Président du Conseil d’affaires Maroc-Israël : « le Maroc, l’une des destinations les plus attrayantes au monde »