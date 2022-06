Saisie de plus de 3 tonnes de Chira au port de Casablanca

Les mesures de contrôle aux frontières menées par les services de la sûreté nationale et les services de la douane au port de Casablanca, appuyés par des chiens policiers entraînés, ont mis en échec une tentative de trafic de trois tonnes et 206 kg de Chira, soigneusement emballés dans des produits de consommation destinés à l’export vers l’étranger, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Le service préfectoral de la police judiciaire de Casablanca a ouvert, mercredi en fin de journée, une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent en vue d’interpeller toutes les personnes soupçonnées d’être impliquées dans une tentative de trafic de plus de 3 tonnes de Chira, saisies à bord d’un conteneur destiné à l’export depuis le port de Casablanca.

Lire aussi | Albares : « nous analysons les conséquences de la décision algérienne et y répondrons fermement et sereinement »

Les opérations de fouille et de perquisition ont permis la localisation de l’entrepôt qui a servi à expédier les stupéfiants saisis, a précisé la DGSN faisant savoir que les recherches et investigations sont en cours pour arrêter toutes les personnes ayant contribué ou participé à cette opération criminelle. Cette intervention s’inscrit dans le cadre des efforts continus déployés par les services de la DGSN pour lutter contre le trafic international de drogues et de psychotropes, conclut le communiqué.

Lire aussi | Ryad Mezzour inaugure l’extension d’une usine d’emballages et son parc photovoltaïque à Tanger