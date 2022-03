Saison estivale 2022. L’ONMT conclut un partenariat record avec Ryanair

L’ONMT continue sur sa lancée de reconquête des marchés internationaux. En atteste la signature récente dans le Royaume d’un partenariat d’ampleur entre Eddie Wilson, CEO de Ryanair, et Adel El Fakir, Directeur général de l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT). Plusieurs réunions de travail entre la compagnie irlandaise et l’Office ont permis justemment de sceller cet accord pour la prochaine saison estivale.

S’exprimant pour l’occasion, Adel El Fakir a déclaré : «une bonne programmation aérienne est une condition sine qua non pour une reprise rapide et pérenne de l’activité touristique». Et le DG de l’ONMT de poursuivre : «c’est aujourd’hui une de nos missions prioritaires. La venue en personne du CEO de Ryanair au Maroc est un signal fort de la confiance de la compagnie en la destination».