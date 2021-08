Salvadora Mateos. «Les relations entre l’Espagne et le Maroc sont devenues très bonnes»

C’est à l’occasion d’un point de presse tenu ce lundi 9 août que Salvadora Mateos, Déléguée du gouvernement espagnol à Sebta, a déclaré que «les relations entre l’Espagne et le Maroc sont devenues très bonnes». Des déclarations relayées par certains médias espagnols et dont nous faisons écho.

Salvadora Mateos qui a précisé durant son allocution que la communication entre Madrid et Rabat est de nouveau «fluide». Et de poursuivre : «il y a eu une crise dont les cas sont connus et qu’il n’est pas nécessaire de répéter, mais il y a eu un changement au ministère des Affaires étrangères et les relations ont repris». En effet, rappelons qu’à l’issue d’un remaniement ministériel du gouvernement espagnol le 10 juillet dernier, Arancha González Laya, alors ministre des Affaires étrangères et du gouvernement, s’est vue remplacée par José Manuel Albares.

Par ailleurs, Salvadora Mateos a souligné que l’Exécutif espagnol œuvre afin que tous les mineurs marocains, ayant accédé, de façon illégale à Sebta en mai dernier, puissent rentrer prochainement chez eux». En effet, depuis la fin de la crise migratoire, 3 474 migrants sont retournés volontairement au Maroc et seulement 124 ont été rapatriés. 1 230 ont déposé une demande d’asile dont 260 ont déjà été acceptées.

Elle ajoute enfin que dès lors les frontières terrestres rouvertes, «la circulation sera contrôlée, à même de permettre un accès facile aux touristes et aux travailleurs en situation régulière».