Samira Khamlichi quitte Wafacash, Mouawia Essekelli désigné nouveau PDG

Samira Khamlichi, PDG de Wafacash, quitte la société leader du transfert d’argent au Maroc.

Après 15 années à la tête de la filiale du Groupe Attijariwafa bank, spécialisée dans le transfert d’argent, Samira Khamlichi quitte Wafacash en faisant prévaloir son droit à la retraite. Elle sera remplacée par Mouawia Essekelli, qui avait occupé jusque-là le poste de directeur général adjoint en charge des filiales de financement spécialisées d’Attijariwafa bank.

Première femme à occuper un poste de PDG à la tête d’une filiale du groupe bancaire, à sa nomination en 2018, après avoir occupé durant douze le poste le DG, Samira Khamlichi a beaucoup contribué à la modernisation et à la structuration de Wafacash, laquelle est passée au rang d’acteur de référence dans le domaine du transfert d’argent au Maroc.

Le parcours de Samira Khamlichi se caractérise aussi bien par sa richesse que par sa polyvalence. Elle a en effet eu une brillante carrière dans le secteur. Elle a notamment dirigé l’Association professionnelle des établissements de paiements (APEP) et est l’actuelle vice-présidente et administratrice de l’African Women Leaders Network Morocco (de AWLN) et du Groupement du paiement mobile Maroc (GP2M). Parmi les autres postes qu’elle occupe, figurent ceux d’administratrice du Club des Femmes Administratrices Maroc (CFA), et du Réseau international des Femmes dirigeantes (WIMEN) ainsi que celui du Réseau du Women Working for Change au Maroc (We4she).

Khamlichi, membre du Comité national de l’inclusion financière, de la CGEM et de Women In Business (WIB), œuvre aussi dans le social, particulièrement l’éducation. Elle est ainsi administratrice des associations Injaz Al-Maghrib et Al-Jisr.