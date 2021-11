Samsung ouvre trois nouvelles boutiques dans trois villes marocaines

Après ces trois nouveaux Brandshops à Meknès, Témara et Marrakech, le fabricant de téléphones de renommée mondiale dispose désormais de 21 sites commerciaux au Maroc.

La société continue d’étendre sa présence dans le royaume nord-africain en ouvrant de nouveaux magasins et établissements d’enseignement. Les dernières ouvertures font partie d’une stratégie plus large visant à rendre les produits et accessoires Samsung plus accessibles au marché marocain, a déclaré la société dans un communiqué de presse.

Actuellement, Samsung exploite des points de vente dans 21 villes et villages du Maroc. Il s’agit de Casablanca, Mohammedia, El Jadida, Rabat, Temara, Marrakech, Fès, Tanger, Agadir, Tétouan, Kenitra, Taza, Oujda et Meknès. Samsung a souligné que ses derniers produits seront exposés pour que les clients puissent les voir dans les trois nouveaux magasins. « Les visiteurs auront accès aux offres les plus exclusives et les plus innovantes de la marque tout en assurant l’authenticité et la garantie des produits. Bien sûr, les derniers Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 seront exposés, tout comme les nouvelles smartwatches Galaxy Watch 4 », a déclaré la société.

Samsung a également assuré que les clients pourront accéder à plusieurs services d’assistance gratuits dans le nouveau magasin. Une équipe de représentants spécialisés enseignera aux clients comment utiliser leurs appareils et aidera les visiteurs à accéder à toutes les fonctions de leurs produits Samsung.

En conclusion de son communiqué de presse, Samsung a déclaré qu’elle « s’engage constamment à se rapprocher de ses clients et à leur offrir le meilleur service. » Samsung est l’un des nombreux fabricants de téléphones asiatiques qui se développent sur le marché africain en plein essor. Alors que les sociétés occidentales de téléphonie telles qu’Apple restent concentrées sur leur clientèle dans les pays développés, des sociétés comme Samsung et le fabricant chinois Huawei sont depuis longtemps présentes dans l’économie africaine en plein développement.