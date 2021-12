Sanâa Zagouri: « Autocaz veille à rester en phase avec les exigences des clients »

Ayant amorcé au début de cette année son démarrage commercial, Autocaz a d’ores et déjà pris sa vitesse de croisière. Il faut dire, que cette filiale du Groupe Auto Hall dédiée à l’achat, à la reprise et à la vente des véhicules d’occasion multimarque, nourrit de solides ambitions de développement pour maintenir, sinon accroître ses parts de marchés dans le segment du véhicule d’occasion. C’est ce que nous précise à travers cet entretien Sanâa Zagouri, Directrice du Pôle véhicules d’occasion Auto Hall.

Challenge: Quel bilan faites-vous de l’activité commerciale d’Autocaz depuis son lancement officiel en avril dernier ?

Sanâa Zagouri : Autocaz a réussi à maintenir ses bonnes performances depuis le démarrage de son activité. Nous sommes en mesure d’assurer bon nombre d’opérations par mois entre achats et ventes de véhicules d’occasion. Cela dit, nous avons eu de bons échos et les Marocains sont très réceptifs à cette innovation.

Challenge: Outre la présence de la plateforme d’Autocaz à Casablanca, prévoyez-vous d’étoffer votre réseau commercial à travers de nouvelles ouvertures dans le Royaume ?

Notre ambition, est d’affirmer notre position sur le marché marocain des véhicules d’occasion et d’élargir notre réseau de mégastores notamment à travers des ouvertures prévues à Marrakech et à Fès. D’autres ouvertures de mégastores au nord et au sud du Maroc sont aussi dans le programme, afin d’assurer une couverture optimale et une présence dans les grandes villes du Royaume. Nous faisons également des expositions itinérantes dans nos succursales. D’ailleurs, nous organisons actuellement une exposition de plus de 50 véhicules dans la toute nouvelle succursale Auto Hall à Khouribga.

Challenge: Vous venez de proposer un service taillé sur-mesure, ayant trait à l’expertise technique gratuite à domicile et à l’achat du véhicule du client en seulement 24 heures. Une nouvelle offre qui vous permet aussi de jouer la carte de la distinction vis-à-vis de la concurrence ?

Effectivement, à travers ce nouveau service gratuit, Autocaz réinvente l’expérience des clients en simplifiant le parcours des vendeurs. Il s’agit de permettre aux automobilistes marocains de vendre rapidement leurs voitures et avec un esprit libéré du poids des incertitudes.

L’objectif de cette offre inégalée au Maroc, est de réduire la charge mentale des clients vendeurs en fluidifiant au maximum leur parcours tout en leur proposant le prix de vente qu’ils recherchent. Nous nous engageons à payer immédiatement le client vendeur, juste après la finalisation de la procédure de mutation, soit sous 24 heures.

Challenge: Quelle est à ce jour, votre appréciation du marché du véhicule d’occasion dans le Royaume ?

Quels sont les leviers à actionner auprès des Pouvoirs publics par les opérateurs spécialisés en matière de VO, pour favoriser un meilleur développement de l’activité ?

En 2019, l’offre en véhicules d’occasion au Maroc a représenté plus de 600 000 unités. Toutefois, ce marché est majoritairement informel. Cette donnée, à elle seule, démontre qu’il existe un réel potentiel inexploitable. D’où la naissance d’Autocaz pour débusquer les failles inquiétantes de ce marché et proposer une offre fiable, complète et sereine. De plus, c’est une branche des secteurs informels d’une importance vitale pour l’économie marocaine.

Globalement, C’est pour cela que l’État a déployé une stratégie d’intégration de l’informel dans le tissu économique national. L’enjeu, est faire adhérer les opérateurs et les travailleurs de l’économie informelle, et non pas les éradiquer. Et afin de dynamiser le marché de l’occasion, nous souhaitons que les démarches administratives soient plus fluides. Ainsi, le processus de vente d’une voiture d’occasion sera encore plus rapide.

Challenge: La crise liée à la pénurie des semi-conducteurs, a-t-elle eu une incidence favorable sur votre activité VO ?

Loin de cette crise, le marché des véhicules d’occasion s’est toujours bien porté. Cet engouement s’explique par la recherche du «bon prix» par les automobilistes. Aujourd’hui, les Marocains ont l’opportunité d’acquérir une voiture impeccablement reconditionnée par une équipe de professionnels. Dès lors, grâce à une offre diversifiée et à un accès au financement, le consommateur se replie vers l’occasion pour acquérir la voiture de ses rêves instantanément à un prix abordable. Sauf que naturellement, le marché des véhicules d’occasion est inséparable de celui du neuf. Ainsi, si la crise des semi-conducteurs perdure, il est certain que l’activité VO sera négativement impactée.

Challenge: Quels sont les grands chantiers en matière de développement qui vous tiennent à cœur ?

Le lancement de deux nouveaux mégastores à Marrakech et à Fès, permettra à Autocaz de garantir plus de proximité de ses clients. En outre, nous travaillons sur la refonte de notre plateforme digitale afin de fluidifier l’expérience de l’utilisateur. Autocaz veille à rester en phase avec les exigences des clients en répondant parfaitement à leurs préoccupations.

Challenge: Autocaz vient fraîchement de se mobiliser dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein. Qu’est-ce qui a motivé cet engagement ?

Conscients de notre responsabilité sociale, nous sommes convaincus qu’il s’agit d’un devoir moral à accomplir par toutes les entreprises, en allant de la sensibilisation à l’accompagnement des personnes atteintes de ce cancer.