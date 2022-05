Sanlam et Allianz s’associent pour créer un géant africain de l’assurance

La joint-venture abritera les unités commerciales de Sanlam et d’Allianz dans les pays africains où l’une ou les deux sociétés sont présentes. La Namibie sera incluse ultérieurement et l’Afrique du Sud est exclue de l’accord, précise le communiqué d’Allianz publié ce mercredi 4 mai.

Sanlam, la plus grande société de services financiers non bancaires en Afrique, et Allianz, l’un des principaux assureurs et gestionnaires d’actifs au monde avec un siècle d’histoire en Afrique, ont convenu de combiner leurs opérations actuelles et futures à travers l’Afrique pour créer la plus grande entité africaine de services financiers non bancaires sur le continent.

Les opérations combinées de Sanlam et d’Allianz créeront une entité panafricaine de services financiers non bancaires de premier plan, opérant dans 29 pays à travers le continent. La joint-venture sera le plus grand acteur panafricain de l’assurance et devrait se classer parmi les trois premiers, sur la majorité des marchés où l’entité opérera. L’entité devrait avoir une valeur totale combinée des fonds propres du groupe (GEV) supérieure à 33 milliards de rands sud-africains (environ 2 milliards d’euros).

Sanlam et Allianz tireront parti de leurs forces mutuelles pour débloquer des synergies et fournir aux clients des solutions d’assurance innovantes et l’excellence technique. La Joint-venture créera de la valeur pour toutes les parties prenantes grâce à de plus grandes économies d’échelle, une présence géographique plus large, une plus grande part de marché combinée et une offre de produits plus diversifiée.

En combinant l’expertise de Sanlam en Afrique avec les capacités mondiales et les solutions d’assurance d’Allianz, en particulier pour les entreprises multinationales, le partenariat vise à accroître la pénétration de l’assurance vie et non vie, à accélérer l’innovation des produits et à favoriser l’inclusion financière sur les marchés africains à forte croissance.

« Conformément à l’ambition déclarée de Sanlam d’être un groupe de services financiers panafricain de premier plan, la coentreprise proposée nous permettra de franchir une étape importante vers la réalisation de cette ambition. Cela renforcera également notre position de leader sur plusieurs marchés clés qui sont au cœur de notre stratégie en Afrique, en renforçant la qualité et l’échelle là où cela compte. Nous sommes ravis d’avoir Allianz comme partenaire et sommes convaincus que leur expertise et leur solidité financière apporteront une valeur ajoutée considérable à nos activités », a déclaré Paul Hanratty, PDG du groupe Sanlam .

« Conformément à notre stratégie d’entreprise visant à étendre notre position de leader grâce aux économies d’échelle et à de nouveaux modèles de partenariat, Allianz est heureux d’accélérer sa croissance dans cette région importante grâce à un partenariat avec le leader incontesté du marché. Les capacités de Sanlam étendent notre portée locale et notre pénétration du marché, et la coentreprise nous permet d’établir des positions de leader sur les marchés de croissance clés pour Allianz », a déclaré de son côté Christopher Townsend, membre du conseil d’administration d’Allianz SE .