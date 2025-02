Sanlam Maroc injecte 150 millions de dirhams dans Dislog Group

Sanlam Maroc a annoncé un investissement de 150 millions de dirhams dans Dislog Group, prenant ainsi une participation minoritaire non contrôlante dans l’actionnariat du groupe. Cette opération vise à soutenir la croissance de Dislog Group dans le domaine de la santé, notamment à travers des acquisitions stratégiques dans les secteurs de la pharmacie et des dispositifs médicaux.

Cet investissement s’inscrit dans la volonté de Sanlam Maroc de renforcer son engagement dans le domaine de la santé au Maroc. La compagnie, déjà bien implantée dans ce secteur, cherche ainsi à dynamiser un marché en pleine expansion. De son côté, Dislog Group entend utiliser ces fonds pour accélérer son programme de croissance externe et consolider son pôle santé.

Dislog Group possède plusieurs entités spécialisées, parmi lesquelles Megaflex, Kosmopharm, Steripharma, Somapharma, Africare et Dislog Santé. Son pôle santé est structuré en trois divisions : l’industrie pharmaceutique, les dispositifs médicaux et les dermo-cosmétiques. Cette organisation lui permet de couvrir l’ensemble de la chaîne de valeur, depuis la fabrication de médicaments jusqu’à la distribution d’équipements spécialisés destinés aux établissements de santé.

À l’occasion de cette annonce, Yahia Chraibi, Directeur Général de Sanlam Maroc, a souligné l’importance de cette prise de participation : « Sanlam et Dislog partagent le même engagement envers l’innovation constante et l’excellence du service. En investissant dans un acteur local aussi dynamique et prometteur, nous réaffirmons notre volonté forte de soutenir pleinement le tissu économique marocain, notamment dans le domaine de la Santé où Sanlam dispose d’un positionnement et savoir-faire historiques, que nous avons à cœur de pousser plus loin encore. »

De son côté, Moncef Belkhayat, Président-Directeur Général de Dislog Group, a mis en avant l’impact stratégique de cette opération : « Avec l’entrée de Sanlam dans le capital de Dislog, notre tour de table s’institutionnalise. En tant que champion marocain du FMCG et de la santé, nous avons l’ambition de hisser haut le drapeau national au-delà de nos frontières et d’accélérer notre internationalisation. Une ambition que nous partageons très largement avec Sanlam. »