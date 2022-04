Santé. Plus de 6 milliards de DH prévus pour le renforcement des structures et équipements

Selon le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khaled Ait Taleb, d’importantes dotations financières estimées à plus de 6 milliards de DH ont été programmées dans le budget d’investissement pour réhabiliter et renforcer les structures, les installations et les équipements techniques de santé, et de moderniser les équipements biomédicaux et les services de maintenance.

Khaled Ait Taleb a fait cette déclaration à la Chambre des représentants, le 25 avril lors de la séance des questions orales. Le ministre de la Santé a ainsi souligné que son département s’est attelé dans le cadre des chantiers royaux de la protection sociale, à élaborer un programme ambitieux de réforme et de réhabilitation du système de santé, suivant le calendrier tracé dans les discours royaux et ce, en dépit des défis et des contraintes de la conjoncture actuelle.