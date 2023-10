Satisfaction client. Kia Motors récompense Kia Maroc pour ses performances

Justement selon BAMOTORS Maroc, cette distinction salue le travail acharné de toutes les équipes depuis la reprise par le groupe GBH en 2019 de la marque Kia dans le Royaume et témoigne de l’engagement du staff à placer le client au cœur de son développement, et à faire de la satisfaction client un axe primordial dans sa stratégie. Toujours selon BAMOTORS Maroc, cette distinction a pris appui sur trois axes stratégiques clés, à savoir une stratégie de digitalisation novatrice, marquée par le développement de solutions de pointe pour optimiser le suivi des clients, garantir la fluidité dans la gestion de l’information, et fournir des outils après-vente performants.

Autre levier clé selon BAMOTORS Maroc, une expérience client harmonisée ; en effet, l’opérateur souligne avoir a toujours pris soin d’offrir une expérience client uniforme dans toutes les villes du Royaume. Par ailleurs, les standards de service et de qualité sont maintenus uniformément dans tous les showrooms Kia au Maroc, tels que la disponibilité de voitures pour les essais, des délais de réponse rapides sur tous les points de contact de la marque, ainsi qu’une transformation majeure avec une nouvelle identité visuelle. De quoi contribuer à renforcer la montée en gamme de Kia et son engagement envers la mobilité durable.

Restent la qualité et fiabilité des produits de la marque. Faut-il se souvenir que cette dernière a décroché la première place en matière de fiabilité des véhicules dans le cadre du baromètre réalisé aux États-Unis par JD Power pendant trois années consécutives, et ce, parmi toutes les marques généralistes. Cette reconnaissance a permis de renforcer la confiance des clients envers la marque et témoigne de la crédibilité de toute la gamme Kia. Toujours est-il que le staff de Kia Maroc, fier de cette distinction, n’entend pas se reposer sur ses lauriers. En effet, il demeure déterminé à poursuivre son engagement envers l’excellence et à garantir le meilleur service à ses clients.