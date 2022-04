Saudia met le cap sur Marrakech

La compagnie nationale aérienne saoudienne «Saudia» a indiqué que la ville de Marrakech sera ajoutée à ses dix nouvelles destinations, qui ont été annoncées en début février de cette année. Les vols vers Marrakech débuteront fin mai prochain, suivis de Malaga et Barcelone en Espagne un mois plus tard, selon la compagnie.

Une annonce qui s’inscrit dans le cadre d’une campagne lancée par cette même compagnie et baptisée «destinations d’été». Objectif de cette dernière : étendre le réseau de vols internationaux et exploiter de nouvelles villes internationales afin d’offrir plus d’options à la clientèle et cibler les escales qui connaissent une forte demande.