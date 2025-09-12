Save the Date: Ifrane sera la capitale du tourisme durable

En consécration de sa réputation de modèle écologique, la ville d’Ifrane accueille une conférence internationale de haut niveau sur le tourisme durable, prévue le 24 septembre 2025 avec la participation de près de 150 décideurs, experts et investisseurs nationaux et internationaux.

« Le choix d’Ifrane n’est pas fortuit car son parc national et ses forêts de cèdres de l’Atlas en font un cadre emblématique et idéal pour incarner l’esprit du tourisme durable et de l’écotourisme responsable », soulignent les promoteurs de l’événement.

Tenue à l’initiative des pouvoirs publics, la conférence verra la participation de personnalités de premier plan, notamment Nizar Baraka, ministre de l’Équipement et de l’Eau, Mme Fatim Zohra Ammor, ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire, Karim Zidane, ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des Politiques Publiques, en plus de hauts dirigeants d’établissements publics et privés.

La conférence s’articulera autour de trois grands axes (panels):

– Investissement dans les parcs naturels : mécanismes de soutien à l’investissement écotouristique, équilibre entre croissance économique et préservation des écosystèmes, modèles innovants d’hébergement durable.

– Tourisme dans les zones sahariennes et oasiennes : opportunités et défis, impact sur les communautés locales, intégration de l’innovation et des technologies, promotion de destinations uniques.

– Synergie entre tourisme et agriculture durable: développement de projets agrotouristiques, valorisation des savoir-faire traditionnels, mécanismes de financement hybrides et coopération internationale.

Une nouvelle dynamique dans le Moyen-Atlas

Ce rendez-vous marque le lancement d’une nouvelle dynamique visant à soutenir la montée en puissance du tourisme durable et à stimuler l’investissement au niveau des territoires de la région du Moyen-Atlas.

Il est aussi question de valoriser le potentiel rural pour les cinq prochaines années et de renforcer la coopération public-privé en faveur d’un tourisme marocain durable et inclusif.

Durant cette journée, la jolie ville d’Ifrane se positionnera comme la capitale marocaine de l’écotourisme et de l’investissement responsable. Préserver la nature, dynamiser les territoires et soutenir les petites entreprises, tel est le pari du Maroc pour bâtir le « green tourisme ».

En mettant à l’honneur ses parcs naturels ainsi que ses régions sahariennes et oasiennes, cette conférence contribuera à favoriser les investissements responsables, à créer des synergies entre tourisme et agriculture, à valoriser le patrimoine naturel et à renforcer l’entrepreneuriat local.